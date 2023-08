Quattro spiagge riservate ai cani 

Sino all’alba del 30 settembre restano aperti i quattro spazi nel litorale del Sinis che accolgono i cani. Le dog friendly beach sono a San Giovanni di Sinis, Maimoni, Portu S'uedda e Funtana Meiga e si estendono per almeno 1.500 metri quadri ciascuna. «Destinare degli spazi appositi agli amici a quattro zampe e ai loro padroni è un importante atto di civiltà e socialità nei confronti di tutti», ribadisce il sindaco Andrea Abis.

L’accesso è consentito ovviamente per i cani vaccinati e «ogni due ore circa l’accompagnatore è tenuto a condurre fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica. Gli animali devono poi essere muniti di collare con targhetta identificativa nella quale devono essere riportati i dati del proprietario e non è consentito lasciare gli animali incustoditi», precisa Abis. ( m. g. )

