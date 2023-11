Quattro ruote regine della domenica 

Una domenica oristanese tutta dedicate alle quattro e due ruote. Le indimenticabili vetture d’epoca dei più classici modelli e le roboanti moto tirate a lucido hanno animato e colorato la giornata di ieri. “Ruote nella storia”, il raduno voluto da Aci Storico, promosso e supportato dall’Automobile club di Oristano con il patrocinio del Comune, ha fatto tappa in piazza Eleonora: 39 le auto “storiche”, provenienti da tutta la Sardegna, che dopo aver attraversato il centro città ha raggiunto Cuglieri per partecipare alla gara di regolarità negli otto chilometri della Cuglieri-La Madonnina. La gara è stata vinta dalla coppia Fara-Madeddu su una Porsche Boxter; l’auto più datata era un’Alfa Giulietta Ti del 1963.

Lungo la strada che porta alla zona industriale, auto più o meno datate si sono confuse con le moto per la felicità dei tanti appassionati. Una festa che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, in maggioranza giovani. Il raduno si è concluso nell’ampio spazio tra la strada consortile e gli edifici dove operano il Consorzio industriale e la Capitaneria di porto. A vigilare gli agenti della Municipale e i carabinieri. «Una bella domenica, alcune località dell’Oristanese che non conoscevo mi hanno piacevolmente sorpreso», confessa Mario, motociclista cagliaritano. ( a.m. )

