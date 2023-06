Quattro rossoblù intorno al mondo 

Tutti in vacanza. O quasi. Sono infatti quattro i giocatori del Cagliari che dovranno ancora attendere qualche giorno prima di sfilarsi gli scarpini per sostituirli con le infradito e staccare così la spina, fino alla ripresa degli allenamenti per la nuova stagione. Ultime fatiche per Makoumbou, Luvumbo, Obert e Lapadula, i primi due con sfide valide per la qualificazione alla Coppa d'Africa don Congo e Angola, i secondi con le ultime amichevoli con l'Under 21 slovacca e il Perù.

Coppa d'Africa

Oggi tocca a Luvumbo, che con l'Angola scenderà in campo a Douala (in Camerun) per la sfida con la Repubblica Centroafricana, gara valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa, gruppo E, con l'Angola al terzo posto nel girone, a -2 proprio dagli avversari odierni. Domani, invece, tocca a Makoumbou, che guiderà il Congo a Brazzaville contro il Mali, primo nel gruppo G.

Amichevoli

Lapadula ha saltato l'amichevole giocata (e vinta 1-0) con la Corea del Sud e oggi raggiungerà il ritiro del Perù a Osaka, dove martedì si giocherà col Giappone. Obert, dopo i 75' in campo nella sconfitta dell'Under 21 slovacca con l'Ungheria, si prenota per la seconda e ultima gara, ancora martedì, contro i pari età dell'Austria. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA