Quattro rossoblù con le nazionali  

La gara di Bari ha chiuso la stagione, ma non tutti i rossoblù partiranno in vacanza. Lapadula, Obert, Luvumbo e Makoumbou, infatti, saranno ancora impegnati con le rispettive nazionali, tra amichevoli e gare di qualificazione.

Si resta in campo

Lapadula vola in Estremo Oriente per giocare con il Perù due amichevoli. La prima è in programma il 16 giugno a Seul, dove la nazionale peruviana si sta già allenando, contro la Corea del Sud. Il 20, la Bicolor sfiderà, sempre in amichevole, il Giappone al Panasonic Stadium di Suita. Doppio impegno amichevole anche per Obert, impegnato con l'Under 21 della Slovacchia il 15 contro i pari età dell'Ungheria e il 20 con l'Austria Under 21.

Coppa d'Africa

In programma le gare di qualificazione alla Coppa d'Africa, invece, per Makoumbou e Luvumbo. Il centrocampista di passaporto francese scenderà in campo con il Congo in casa a Brazzaville contro il Mali, domenica 18. Una sfida che, se vinta, permetterebbe l'aggancio in vetta alla classifica del Girone G, dove il Mali è al comando con 9 punti nelle prime quattro partite. Il giorno prima, sabato 17, toccherà al giovane attaccante rossoblù, convocato dall'Angola per la trasferta a Douala contro la Repubblica Centroafricana. Nel Gruppo E l'Angola è terza, a -2 proprio dai centroafricani. Avanzano al turno successivo le prime due di ogni girone. (al.m.)

