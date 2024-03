Quattro reti  anche per il Milan con lo Slavia 

Milan 4

Slavia Praga 2

Milan (4-2-3-1) : Maignan, Florenzi (1'st Calabria), Kjaer, Gabbia (1' st Tomori), Theo Hernandez, Adli, Reijnders (35' st Bennacer), Pulisic, Loftus-Cheek (21' st Jovic), Leao, Giroud (35' st Okafor). In panchina Sportiello, Mirante, Kalulu, Chukwueze, Thiaw, Terracciano, Musah. Allenatore Pioli.

Slavia Praga (4-2-3-1) : Stanek, Vicek, Holes, Zima, Diouf, Masopust (41' st Wallem), Dorley, Doudera (41' st Tomic), Provod (37' st Jureka), Zmrzly (37' st Boril), Chytil (16' st Schranz). In panchina Mandous, Sirotnik, Agbu, Tijani, Van Buren, Jurecka, Jurasek, Konecny. Allenatore Triposvsky.

Arbitro : Meler (Turchia).

Reti : nel pt 34' Giroud, 36' Doudera, 44' Reijnders, 47' Loftus-Cheek, nel st 21' Schranz, 40' Pulisic.

Milano. I denti stretti con cui il Milan affronta la prima metà di primo tempo si allargano nel sorriso di chi vede il passaggio del turno più vicino, dopo il 4-2 allo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di Europa League. La partita si risolve nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, con tre gol in 10 minuti. La biografia del match non può però prescindere dal minuto 26, quando i cechi si ritrovano in inferiorità numerica per l’espulsione di Diouf.

Cechi sfrontati, ma in inferiorità non possono evitare che anche l'equilibrio del punteggio venga meno: Leao dalla destra lifta un destro sul secondo palo, con Giroud che sbuca per fare gol di testa. Di testa, due minuti dopo, anche la respinta di Reijnders a liberare l'area su corner, solo che stavolta Doudera trova un destro al volo su cui Maignan ci arriva senza riuscire a respingerla. Stanek va di straordinari su Leao e l'incocciata di Gabbia su tiro dalla bandierina, ma proprio dal carosello di corner arriva anche il 2-1 di Reijnders, con un sinistro che rimette il Milan avanti e gli consente di prendere il volo come Loftus-Cheek, quando stacca su cross dalla bandierina e fa 3-1 in chiusura di tempo. Nella ripresa lo Slavia prova a riprenderla firmando il 3-2 con Schranz, È poi Leao a chiuderla, però: cambio passo e sterzata che sono il miglior gesto tecnico dei 90 minuti, ingresso in area e tocco sotto per Pulisic che chiude i conti.

