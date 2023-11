Quattro ragazzi aggrediti con i caschi  

Aggrediti e colpiti con un casco al termine di una discussione nata, probabilmente, per questioni di viabilità. Episodio movimentato nella notte tra venerdì e ieri, in via Caprera: un 20enne ha riportato un brutta ferita al volto ed è finito in ospedale, mentre gli amici sono stati medicati sul posto e non hanno riportato lesioni particolarmente gravi. Su quanto successo sono in corso le indagini da parte degli agenti della Squadra volante alla ricerca dei responsabili, fuggiti a bordo di una vettura.

Malamovida

Molto probabilmente si tratta di un episodio legato alla malamovida o comunque al troppo alcol in corpo. Perché, secondo la prima ricostruzione dei poliziotti coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, la brutale aggressione sarebbe nata per motivi banali. L’auto con a bordo i quattro ragazzi ha rischiato di scontarsi con un’altra vettura. Le persone sul secondo veicolo sono scese chiedendo spiegazioni. Dalle parole si è passati ai fatti in pochi istanti. Sono spuntati anche dei caschi, usati per colpire con maggiore violenza gli avversari. Il tutto è avvenuto in strada, in via Caprera, in una delle zone frequentate dai giovani. E dove anche recentemente, come denunciato più volte dal comitato di Stampace («siamo stanchi, chiediamo un intervento del prefetto»), non mancano le risse tra persone quasi sempre ubriache, oltre agli schiamazzi.

Le ricerche

Subito dopo lo scontro, gli aggressori – si parla di quattro persone – sono risaliti in auto e si sono allontanati. Qualcuno avrebbe anche preso nota del tipo di vettura. I ragazzi feriti sono stati soccorsi dal personale del 118. Il più grave, colpito al volto almeno una volta con il casco, ha riportato una brutta ferita al setto nasale ed è stato accompagnato al Brotzu. Intanto gli agenti delle volanti, dopo aver raccolto le prime informazioni, sono al lavoro per rintracciare le persone che si trovavano sulla seconda vettura in modo da chiarire tutti i contorni della vicenda e verificare che si sia trattato effettivamente di una questione legata a banali motivi di viabilità. (m. v.)

