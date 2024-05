Quattro pulsometri donati  all’ospedale Brotzu di Cagliari  

Un mercoledì all’insegna del sociale, quello appena trascorso, nella pediatria dell'ospedale Brotzu di Cagliari. rappresentanza giunta da Desulo, ha donato all’equipe diretta dal primario Maurizio Zanda quattro pulsometri che saranno utili per la cure dei piccoli pazienti.

L’iniziativa, frutto dei proventi della recente partita del Cuore, svoltasi al paese barbaricino, ha visto una perfetta sinergia fra Comune e associazioni.E per per l’occasione non sono voluti mancare: il sindaco Gian Cristian Melis, gli assessori Stefania Frongia e Roberto Mannu, i presidenti dell’Avis Prisca Garau insieme ad Anna Maria Gioi e dell’Associazione “La Solidarietà” Nannino Fadda. «Questo dono avrà un ruolo notevole nell'aiutare i bambini ricoverati nel reparto. Porteremo il vostro sostegno e la vostra generosità sempre nel cuore», ha commentato Giorgio Garau, responsabile della segreteria amministrativa e fondatore di “Aortas Apertas”.Così il primo cittadino Melis: «Ringraziamo il reparto e così Giorgio Garau, il primario Maurizio Zanda e i sanitari tutti, per averci coinvolto in questo bellissimo progetto. Una giornata a cui siamo arrivati grazie alla collaborazione tra Comune, associazione la Solidarietà, Avis e, Lilt e Polisportiva Gennargentu». E poi: «Quella desulese è da sempre una comunità attenta al sociale, tendendo la mano a chiunque, in più iniziative. Siamo orgogliosi del grande cuore delle nostre associazioni. Sono il cuore pulsante della comunità».

