Quattro prefabbricati  in un’area vincolata: sequestro e denuncia 

In un suo terreno che si trova in un’area sottoposta a vincoli paesaggistici aveva installato quattro case prefabbricate, complete di impianti tecnologici, senza alcun tipo di autorizzazione: Alessandro Solinas, di Serramanna, è stato denunciato dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della stazione di Pula per realizzazione di opere edilizie in assenza di permesso a costruire.

Succede a Sarroch, in località Su Spagnolu, zona di pregio ambientale, ai margini del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu e già da tempo tenuta sotto controllo dalle autorità proprio per la presenza diffusa di costruzioni abusive. Per posizionare le abitazioni, sono stati fatti lavori di livellamento e sbancamento del terreno. A fare la scoperta è stata una pattuglia del Corpo forestale impegnata in controlli mirati al contrasto dell’abusivismo edilizio. I ranger hanno messo sotto sequestro penale l’area e le opere realizzate.

L’area di Su Spagnolu è tutelata dal Piano paesaggistico regionale e, per il suo valore ambientale e naturalistico, è sottoposta a vincoli specifici. Si tratta di una zona già interessata in passato da un massiccio fenomeno di abusivismo edilizio.

L’operazione conferma l’impegno costante del Corpo Forestale nel monitoraggio delle aree vincolate e nella tutela del paesaggio, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di illegalità che comprometta l’ambiente e il territorio. (f. c.)

