Quattro poeti dialettali ricordano Flaviano Piga 

Flaviano Piga era un grande appassionato di poesia dialettale sarda e ha lasciato un segno indelebile tra i poeti e cantori del Campidano. Nato nel 1940 a Decimoputzu, durante la sua vita ha svolto l’attività di falegname, che ha condiviso con la sua grande passione per la poesia dialettale. Scomparso nel 2020, all’età di 80 anni, ormai rappresentava una figura nota e importante tra i cultori di questo genere della tradizione sarda. Pur non essendo mai stato un poeta interagiva alla pari con gli autori, lasciando tra questi un grande vuoto.

Per questa ragione, quattro noti interpreti della poesia dialettale del Campidano hanno proposto di organizzare una serata in suo ricordo. L’iniziativa, con il sindaco Antonino Munzittu in testa, ha ricevuto subito l’immediato sostegno dell’amministrazione comunale. L’evento, previsto per le 17 di domani, si svolgerà nei locali del Centro socio culturale di via Cagliari, con la partecipazione dei poeti Antonello Orrù, Marco Melis, Paolo Zedda e Daniele Filia, con l’accompagnamento, di strumenti e chitarra, di Ignazio Pilleri, Giuseppe Tatti e Stefano Campus.

RIPRODUZIONE RISERVATA