Quattro piazze da sistemare: 160mila euro dalla Regione 

Due anni fa la piazza di via Marconi (vicino al cimitero), realizzata alcuni decenni fa a Sinnai, era stata intitolata al “Milite Ignoto” al termine di una grande cerimonia con la partecipazione di tante autorità, del Consiglio comunale e della banda della Brigata Sassari. Era a fine novembre del 2021. La piazza, è però rimasta chiusa (a parte qualche circostanza), visibile solo dall’esterno attraverso la recinzione. Ora sarà sistemata e renderla a disposizione di tutti. I lavori di sistemazione e di arricchimento del verde, sono programmati anche per la piazzetta “Giovanni Paolo II nella via Mascagni, ugualmente chiusa da anni.

Complessivamente saranno spesi 160mila euro concessi dall’amministrazione regionale e con i quali si provvederà a sistemare anche la piazzetta Dessì e la piazza Sant'Isidoro (vicino alla chiesa omonima) che hanno ugualmente necessità di un accurato maquillage.

«Abbiamo previsto – dice l’assessora Aurora Cappai - la messa in sicurezza, il ripristino dei giochi, la sostituzione e risistemazione delle panchine e la cura del verde nelle quattro piazzette. Il finanziamento è della Regione. I soldi sono a disposizione, i progetti pure. La Giunta comunale ha approvato lo schema di bilancio con apposito capitolo e le risorse necessarie. L'obiettivo è condiviso: aspettiamo adesso il prossimo Consiglio per avere disponibili la somma». (r. s.)

