«Quattro piani a piedi e le scale sono una trappola» 

«L’ultima volta che sono uscita dall’appartamento era per il mio compleanno, quasi un anno fa: uno sforzo immane per me e per chi mi ha aiutato a percorrere gli oltre 50 scalini che separano la mia porta di casa dal portone e che versano in condizioni pietose. Sono stanca di non poter uscire di casa»: Anna Pranteddu ha 94 anni e vive al quarto piano in un appartamento di proprietà comunale, un condominio in via Veneto, all’angolo con via Bari. Un edificio trascurato: le facciate mostrano i ferri della struttura e all’interno gli scalini appaiono vere e proprie trappole. Non c’è un ascensore né alcun dispositivo che possa permettere agli inquilini con difficoltà motorie di uscire e rincasare in serenità.

Anna Pranteddu vive con la figlia Graziella Sarigu, 71enne, la quale lancia un appello disperato: «Qualcuno intervenga per risolvere la situazione. Io stessa ho delle difficoltà ad uscire di casa, e per fortuna ho dei vicini che ci danno una mano anche per le azioni più semplici, come il conferimento della spazzatura o il ritiro della spesa».

Nessuna risposta

L’apriporta al citofono del civico 51 non funziona: la signora Sarigu è così costretta a fare quattro piani di scale per poter aprire l’ingresso principale al pianterreno, o sperare che qualcuno le faccia una cortesia. «Lo stabile – dichiara la donna – versa in uno stato di degrado devastante da tanto, troppo tempo. Finora sono stati vani tutti i tentativi di poter avere un confronto con l’amministrazione comunale, che possiede quattro dei dodici appartamenti presenti: nessuno mi ha mai ricevuto».

Vani anche i tentativi di contattare gli uffici competenti fatti da Claudio Valenti, figlio e nipote delle due donne: «Ho inoltrate diverse mail – dichiara – e mai ottenuto risposta. Non vivo in Sardegna, e vedere mia madre e mia nonna praticamente murate in casa per via della trascuratezza sulle manutenzioni e sui servizi è un colpo al cuore che fa male. Si inaugurano piazze, si ristrutturano palazzi, invece per quell’edificio non si riesce a far niente: è lì da tempo immemore, come un dente cariato».

L’amministratore

Stefano Fadda è l’amministratore condominiale e svela che il prossimo mese durante i lavori dell’assemblea, oltre a discutere sugli interventi di manutenzione, all’ordine del giorno verrà inserito anche la prospettiva dell’installazione dell’impianto ascensore: «Lo stabile – conferma – versa in condizioni critiche, pietose. Occorre sicuramente fare degli interventi. Ho già parlato con l’assessorato competente, il quale si è reso disponibile alle mie proposizioni. Spero che dalle parole si passi ai fatti e le criticità possano risolversi a breve».

L’assessora

Intanto l’assessora al Patrimonio, Giorgia Cherchi, conferma l’intenzione di un intervento sull’edificio: «Come per altre palazzine – dichiara – stiamo mettendo mano alla situazione e interverremo presto anche in via Veneto».

