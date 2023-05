Quattro parchi eolici a Escalaplano: il Comune dice no  

«Abbiamo votato all'unanimità l'opposizione ai parchi eolici – interviene Alessandro Lai, capogruppo dell'opposizione – perché il nostro Comune non riceverebbe nessun beneficio. Qui non resta niente, le società invece prendono degli incentivi enormi e a noi rimane solo un impatto ambientale che peserebbe tantissimo sul nostro territorio senza nessun beneficio economico per la nostra società».

Un territorio ricco di peculiarità faunistiche, vegetali e naturalistiche: è questa la fotografia che il sindaco di Escalaplano, Marco Lampis, vuole continuare ad ammirare. All’orizzonte però nel territorio del Comune che amministra da dodici anni si staglia la possibilità dell’installazione di quattro parchi eolici: due progetti li ha presentati la società Loto rinnovabili (coinvolti anche Seui e Esterzili), uno la Escalawind, l’altro Sardaeolica. Complessivamente, una cinquantina di generatori potrebbero sorgere a monte dell’abitato, dalla sughereta di Is Pranus e fino a est sul versante tra il Flumendosa e il Flumineddu. Il Consiglio comunale però ha espresso all’unanimità la ferma opposizione alla realizzazione dei progetti.

Al contrattacco

La delibera di Consiglio parla chiaro. Si pensa perfino a intraprendere tutte le azioni utili alla salvaguardia dell’interesse della comunità locale e del suo territorio. «Siamo pronti anche a un eventuale affidamento di servizi di natura consulenziale o di supporto e assistenza legale – spiega Lampis – nonché a promuovere e a sollecitare, sul tema, la nascita e operatività di un coordinamento regionale delle autonomie e di tutti i soggetti attivi, al fine di arginare il dilagante fenomeno del sostanziale asservimento energetico della Sardegna a esclusivo vantaggio di terzi».

«Abbiamo votato all'unanimità l'opposizione ai parchi eolici – interviene Alessandro Lai, capogruppo dell'opposizione – perché il nostro Comune non riceverebbe nessun beneficio. Qui non resta niente, le società invece prendono degli incentivi enormi e a noi rimane solo un impatto ambientale che peserebbe tantissimo sul nostro territorio senza nessun beneficio economico per la nostra società».

Ruolo passivo

L’amministrazione comunale di Escalaplano non si opporrebbe alle rinnovabili se queste riuscissero ad assicurare l’autonomia energetica alla regione nell’ottica della sostenibilità ambientale e di sviluppo economico: «Qualcuno a Roma – commenta il sindaco – ha deciso che mentre nelle regioni del centro nord si deve vivere di industria, di manifattura e di agricoltura, ovvero la popolazione è e dev’essere sempre più attiva, la Sardegna deve diventare una grande piattaforma energetica in grado di assicurare energia “rinnovabile” alle industrie e produzioni delle regioni già più ricche. La Sardegna viene condannata a un ruolo passivo, adatta ad “ospitare” le rotonde e altissime torri d’acciaio con enormi pale».

Il sottosuolo

La questione per Lampis va a fondo in tutti i sensi. Non si tratta infatti solo dell’impatto visivo sul paesaggio, ma anche dei lavori per l’installazione. «I generatori sono invasivi anche per quanto riguarda il sottosuolo – dice Lampis – una volta che i parchi verranno dismessi le opere effettuate in profondità rimarranno per sempre. Dobbiamo anche porci l’importante problema su chi controllerà, in caso di realizzazione dei parchi energetici, sulle emergenze archeologiche ad oggi non censite».

Alternative

Gli eventuali posti di lavoro e le royalties che andrebbero nelle casse del Comune non fanno gola a Marco Lampis: «L’occupazione – precisa – la possiamo creare investendo in altri settori come quelli delle produzioni locali, nelle attività tradizionali e nel turismo rurale e culturale. Le amministrazioni sono estromesse dal procedimento di realizzazione dei parchi, vorremmo capire quali sono gli investimenti che le società attueranno a fine ciclo. Servirebbe la costituzione di un fondo produttivo, siamo stanchi di sentir parlare di opere di compensazione. Gli indennizzi economici dovrebbero essere solo nelle mani del Comune, senza ingerenze».

Per i terreni coinvolti nei progetti l’amministrazione comunale ha ben altri progetti, come l’istituzione di un’oasi faunistica, presentati anche nelle osservazioni inviate da Lampis al ministero per la Transizione energetica e alla Regione. «Non ci arrendiamo – conclude il primo cittadino – a quanti vorrebbero che non fossimo più pastori, ma custodi di pale eoliche. Abbiamo detto no, perché vogliamo lasciare agli escalaplanesi del domani la bellezza di questi luoghi».

