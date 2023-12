Quattro panificatrici “sestesi dell’anno” 

Un premio diviso tra quattro, per il sestese dell’anno di questo 2023. Nella cerimonia di ieri sera il riconoscimento infatti è andato a quattro donne. Due - Delia e Teresa Ferru – purtroppo scomparse. Mentre le altre due sono Bonaria Spiga e Federica Nonnis.

Quattro artiste della panificazione tradizionale che hanno insegnato e trasmesso questa arte antica a migliaia di persone.

«Con le loro mani di artiste e grandi capacità, hanno dato lustro a questo paese, con il suo pane ricamato, con figure in miniature da sogno e hanno mantenuto e trasmesso un sapere che continua oggi a vivere nelle nuove generazioni», dice la motivazione del premio, assegnato dalla Pro Loco. A ritirare la targa c’erano i figli e mariti, perché le condizioni di salute non hanno consentito alle due premiate ancora in vita di partecipare.

