Quattro paesi perdono l’Ascot 

Ad Atzara, Austis, Ortueri e Teti si apre un nuovo fronte nell’emergenza sanitaria. Alla già grave carenza dei medici di base si aggiunge ora la sospensione del servizio Ascot, lasciando migliaia di cittadini privi di assistenza primaria. Una situazione definita “non più sostenibile” dal sindaco di Atzara, Alessandro Corona, che chiede alla Asl 3 un intervento immediato, un piano operativo chiaro e sottolinea come la criticità fosse nota da tempo.

L’allarme

«La carenza dei medici di medicina generale non è un fatto nuovo - afferma Corona -. Non possiamo affrontare le emergenze quando sono già esplose. Se il servizio Ascot non potrà essere garantito, deve esistere già una soluzione alternativa». Il sindaco evidenzia che il problema non riguarda solo i quattro Comuni, ma l’intero Distretto sanitario di Sorgono, dove il numero dei medici di base potrebbe scendere da quattro a tre entro febbraio 2027, e dice: «Serve una programmazione immediata, non possiamo arrivare al prossimo anno senza aver definito come garantire l’assistenza alle comunità».

Le questioni

Corona pone alla Asl precise domande: «Come verrà garantita l’assistenza ai cittadini privi del medico di famiglia? Quali soluzioni in caso di sospensione degli Ascot? Come si intende affrontare l’ulteriore riduzione dei medici nel 2027 e quali azioni adottate per coprire le sedi vacanti di medicina generale? Non basta dire che il problema esiste: servono soluzioni, tempi e risorse. Atzara, Ortueri, Teti e Austis non possono essere considerati territori marginali quando si parla di servizi essenziali, la mancanza crea un vuoto assistenziale inaccettabile».

Posizioni condivise anche dal sindaco di Ortueri, Francesco Carta, che chiede di intervenire con urgenza per garantire la continuità assistenziale. «Nei nostri territori, ci prodighiamo per trovare una soluzione e mettere l’Asl di Nuoro nelle condizioni di intervenire, di dare risposte immediate alle emergenze - afferma - ma purtroppo ci scontriamo anche con la burocrazia. Il nostro Distretto sociosanitario ha individuato alcuni medici disponibili a garantire il servizio Ascot, ma la soluzione resta in attesa delle determinazioni della Direzione generale della Asl che ha indicato la necessità di procedere attraverso lo scorrimento dell’elenco aziendale. Non mettiamo in discussione le procedure aziendali, ma vogliamo evitare che l’iter amministrativo finisca per aggravare una situazione già critica. Una soluzione già concretamente individuata sul territorio non può essere rallentata da un percorso i cui tempi non sono certi. Senza riposte immediate il malcontento dei cittadini è destinato a crescere».

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