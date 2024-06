Quattro paesi e mille pazienti senza medico 

Quasi mille utenti senza medico di base, un numero che per la Asl di Sassari ha comportato la scelta di tagliare il servizio di assistenza sanitaria degli ambulatori straordinari di comunità territoriale nei comuni di Laerru, Martis, Bulzi e Chiaramonti per un totale di 20 ore settimanali. Da oggi i complessivi 983 pazienti potranno rivolgersi ai nuovi medici di medicina generale, Gianquirico Piana e Fabio Finà, in servizio nell’ambulatorio di Perfugas. Sul piede di guerra il sindaco di Chiaramonti, Luigi Pinna, che a più riprese aveva prospettato alla Asl soluzioni alternative, mai accolte. «Questa comunicazione arriva in modo freddo e in sordina, nel tardo pomeriggio di venerdì, - lamenta il sindaco - senza considerare le gravi conseguenze per i pazienti più fragili della nostra comunità. Senza questo servizio la nostra comunità è destinata a sbaraccare». Ad aprile il primo annuncio della Asl sulla riduzione degli Ascot. Il sindaco replica nel tentativo di ottenere l’apertura di un ambulatorio anche a Chiaramonti. «La chiusura degli Ascot in questi paesi- osserva l'Azienda sanitaria- favorirebbe la transizione degli utenti verso i due nuovi medici, ancora non effettuata». Nei prossimi giorni il primo cittadino Pinna insieme agli altri sindaci valuterà possibili forme di protesta.

