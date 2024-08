Quattro Paesi dell’Ue: «Al cessate il fuoco non c’è alternativa» 

Gaza. Evitare una escalation in Medio Oriente perché la «posta in gioco è troppo alta». In una dichiarazione congiunta i ministri degli Esteri di Regno Unito, Francia, Germania e Italia hanno sottolineato «il forte sostegno agli sforzi di mediazione per un cessate il fuoco a Gaza» portati avanti da «Stati Uniti, Egitto e Qatar».

Tutti auspicano che «l’accordo per il cessate il fuoco venga firmato» insieme al «rilascio degli ostaggi». I ministri si sono detti «incoraggiati dall’approccio costruttivo adottato finora. Accogliamo con favore – è proseguita la nota – il fatto che il lavoro tecnico continuerà nei prossimi giorni, anche sulle disposizioni umanitarie e sugli accordi specifici relativi agli ostaggi e ai detenuti». Sottolineato pure il lavoro degli «alti funzionari che si riuniranno nuovamente prima della fine della prossima settimana con l’obiettivo di concludere l’accordo». La nota congiunta si conclude così: «Esortiamo tutte le parti a continuare a impegnarsi in modo positivo e flessibile in questo processo. Sottolineiamo l’importanza di evitare qualsiasi escalation nella regione che possa minare le prospettive di pace».

La posizione unitaria di Regno Unito, Francia, Germania e Italia arriva nel giorno in cui sulla trattativa per il cessate il fuoco si è espresso pure il premier israeliano. Da Tel Aviv guardano ai negoziati con «cauto ottimismo», ha riferito l'ufficio di Benyamin Netanyahu. Intanto a Gaza continua l’allarme sanitario: dalla Striscia arriva l’sos poliomielite, con il primo caso rilevato in venticinque anni. Oms e Unicef chiedono due tregue umanitarie di sette giorni l'una per consentire la vaccinazione di oltre 640.000 bambini. La malattia, che è altamente contagiosa e colpisce soprattutto sino all’adolescenza, si accompagna a sintomi come febbre alta, mal di testa, rigidità muscolare e vomito. Può causare deformità o paralisi muscolare irreversibile degli arti. Nel 10% dei casi porta alla morte.

