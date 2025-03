Quattro ore di risate per Su Satilliu a moenti 

Quattro ore di risate, festa e spensieratezza. Uno spettacolo che ha fatto divertire tutto il pubblico lungo via Mazzini tra note stonate e “corse" lentissime. Ieri pomeriggio, nel centro storico della città, un gruppo di amici ha organizzato “Su Satilliu a moenti”, la parodia della giostra equestre che va in scena oggi e martedì. I cavalieri, dodici tutti mascherati, in sella ai loro asini hanno corso in via Mazzini per tentare di centrare la stella.

Tutto è iniziato nel primo pomeriggio in piazza del Popolo con la vestizione de su Componidori, Antonello Congiu. Poi tutti in via Mazzini dove ad attendere i “cavalieri” era presente un pubblico numerosissimo, nonostante la pioggia. Il primo a tentare la sorte è stato il capocorsa, per lui però niente da fare. Poi però ci ha riprovato una seconda volta e l'impresa è riuscita. E poi tante altre stelle.

Ma non sono mancate nemmeno le pariglie: tanti a terra, ma per finta. Hanno fatto da colonna sonora i tamburini e trombettieri, tutti rigorosamente mascherati con parrucche di ogni colore. Ma non sono mancati nemmeno i costumi sgargianti. Diverse ore allegria e divertimento. come del resto è il Carnevale. Il corteo è poi tornato in piazza del Popolo per la svestizione. La manifestazione, che per diversi anni non si è tenuta per problemi organizzativi, è stata organizzata dalla neonata associazione "Mini cavalieri Eleonora d’Arborea”.

RIPRODUZIONE RISERVATA