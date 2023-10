Quattro operai al lavoro per la cura del verde pubblico 

Sono stati affidati alla società cooperativa Iron Ski i lavori per i quali quattro operai si occuperanno della manutenzione del patrimonio boschivo del Comune di Tratalias. Lavoreranno suddivisi in due turni da 21 settimane, con contratto part-time da 25 ore settimanali, distribuiti in 5 giornate lavorative. «Interventi che verranno realizzati grazie ad un finanziamento di poco oltre 55 mila euro, ottenuto dall’amministrazione comunale – spiega l’assessore alle Politiche del lavoro Fabrizio Pes – teniamo tanto a questi progetti, e con gli uffici, lavoriamo affinché ogni anno la misura venga rifinanziata: è importante per il patrimonio boschivo trataliese e per il risvolto occupazionale». (f. m.)

