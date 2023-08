Quattro nuovi parcheggi in arrivo in viale Repubblica 

Nuovi parcheggi in viale Repubblica, strada nevralgica della città. La polizia municipale ha individuato quattro stalli aggiuntivi, tra i numeri civici 5 e 19. L’Atp provvederà a delimitarli realizzando la segnaletica verticale e orizzantale con le strisce blu che caratterizzano le aree a pagamento.

«È necessario e urgente dare concrete soluzioni alle problematiche prospettate dalle attività

commerciali e dai privati in materia di sosta in viale della Repubblica», spiega Massimiliano Zurru, comandante della polizia municipale. E aggiunge: «Per la zona è necessario riorganizzare la viabilità in quanto fortemente congestionata».

RIPRODUZIONE RISERVATA