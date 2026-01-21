VaiOnline
Businco.
22 gennaio 2026 alle 00:31

Quattro nuove sale operatorie oncologiche

Quattro nuove sale operatorie di chirurgia oncologica all’ospedale Businco. La delibera del progetto esecutivo, realizzato nell’ambito del Pnrr "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", è stato firmato dal nuovo direttore generale, Maurizio Marcias.

«Abbiamo ottenuto un importante risultato grazie alla nostra vertenza aperta sin dal 2024», afferma Gianfranco Angioni, referente regionale Usb Sanità. «Lo sblocco evidenzia l'impegno e la concretezza del nuovo direttore generale. Questo risultato è importante e fondamentale: ora bisogna accelerare per garantire migliori condizioni di cura per i pazienti oncologici e condizioni di lavoro più sicure per gli operatori sanitari».

L’obiettivo è realizzarle in tempi brevi. «La nostra priorità è garantire che i lavori procedano senza intoppi e che le nuove sale operatorie siano operative il prima possibile, per migliorare la qualità del servizio sanitario in Sardegna e restituire piena operatività all'oncologico Businco», precisa Angioni.

La consegna delle nuove sale operatorie è prevista entro giugno di quest’anno. «L'Usb vigilerà sull'andamento dei lavori per garantire il rispetto delle scadenze Pnrr».

