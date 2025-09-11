VaiOnline
Iglesias.
12 settembre 2025 alle 00:13

Quattro nuove rotonde nelle strade cittadine 

Il Comune: «Un intervento importante per rendere più sicura la viabilità» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Rivoluzione in arrivo in città sul fronte della viabilità. La giunta comunale ha approvato i progetti per la realizzazione di quattro nuove rotonde, da dislocare in diverse zone della città . Questo nuovo piano sulla viabilità è finalizzato a rendere le arterie stradali più funzionali e più sicure. «Tutti i lavori verranno realizzati con fondi del Comune», afferma l’assessore alla Viabilità Francesco Melis.

Le rotonde

Le aree interessate dalla prima rotonda sono viale Giorgio Asproni, via Amelia Melis de Villa, via Menotti, via Goldoni, via Carducci. Il tratto che collega queste aree è considerato poco funzionale per chiunque debba transitare dalla via Amelia Melis de Villa e dal viale Giorgio Asproni. Questo intervento porterebbe maggiore ordine e sicurezza in una zona della città ad alta densità di traffico. La seconda area interessata è quella relativa a via Borsellino, via Falcone, via Livatino. Una rotatoria in questa zona è finalizzata a rendere più sicura la viabilità, in modo da rallentare, a ridosso della intersezione, la marcia dei veicoli provenienti dalla via Borsellino e dalla via Falcone.

La terza area interessata per la realizzazione di una nuova rotatoria è quella di via Pacinotti, via Caduti sul Lavoro, via Barsanti. La rotatoria interessa l’intersezione della via Pacinotti con via Barsanti e la via dei Caduti sul Lavoro. In questo modo, le immissioni delle auto nella strada principale, via Pacinotti, saranno regolamentate da una nuova segnaletica verticale e orizzontale, al fine di tutelare la sicurezza stradale e facilitare il collegamento fra i diversi punti interessati dal progetto. A queste tre rotatorie verrà aggiunta anche quella di via Malpighi che completerà gli intervento programmati dall’amministrazione comunale.

Il Comune

«Abbiamo cercato con questo progetto - ha spiegato l’assessore alla Ciabilità, Francesco Melis - di pianificare una serie di interventi mirati e ben dettagliati in grado di offrire maggiore sicurezza ai cittadini e nel contempo, di migliorare le condizioni della viabilità in città. In alcuni punti, infatti, si realizzano di fatto, dei rallentamenti in presenza di ostacoli fissi. Vogliamo garantire una maggiore incolumità a cittadini e condizioni migliori per gli automobilisti. Abbiamo lavorato in buona sostanza, sulla messa in sicurezza di diverse zone della città al fine di avere la situazione sotto controllo. Si tratta certamente di interventi molto importanti per migliorare la viabilità nelle zone interessate dalla realizzazione delle nuove rotonde».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il personaggio

Pavoletti va in gol anche nei film

l C. A. Melis
Riforme

«Legge statutaria, il nuovo volto della Regione»

Si è insediata la commissione speciale biennale per scrivere e approvare le norme 
Roberto Murgia
La storia

«Il mio vitalizio? Non mi hanno fatto sapere niente»

L’artista sogna di aprire la scuola della seta di mare a Sant’Antioco 
Francesco Pintore
La maggioranza

Regionali, Tajani frena il Carroccio

La Lega: «Veneto e Lombardia sono nostre». Il leader FI: ora altre urgenze 
Milano

Armani, la cassaforte segreta

Ville, yacht, beni in usufrutto: un patrimonio di oltre 13 miliardi di euro 
L’attentato

Caccia al killer del “patriota” Kirk

Trump: martire della verità. In Italia polemiche per una foto a testa in giù della vittima 