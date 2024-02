Quattro nomine negli uffici giudiziari 

Quattro x sulle caselle scoperte. All’ultima seduta plenum, il Csm ha approvato i tirocini per due vice procuratori onorari per Tribunale di Lanusei e altrettanti giudici di pace per l’ufficio di Tortolì. Ammesse ai tirocini le avvocatesse Loredana Laconi, 45 anni, e Annamaria Musio (46) che aspirano a ricoprire la carica di vice procuratore onorario, la cui unica figura attualmente operativa a Lanusei è rappresentata da Daniele Loi. In corsa per la titolarità della sede del giudice di pace di Tortolì gli avvocati Marco Caddeo (41) e Laura Satta (45).

«Non posso che esprimere soddisfazione per le recenti delibere del Csm, che - osserva Vito Cofano, presidente dell’Ordine degli avvocati di Lanusei - come presidente Coa avevo espressamente richiesto con nota del 4 ottobre scorso, nella quale avevo illustrato le criticità del circondario. Una risposta celere e significativa della massima istituzione, anche in vista delle prossime nomine del presidente e procuratore capo, e che consentiranno nel breve periodo il ripristino di un normale esercizio della giurisdizione, in un territorio articolato e complesso, come quello ogliastrino, in cui tutti i presidi di giustizia devono salvaguardati e potenziati».

Sulla vertenza per il potenziamento dell’ufficio del giudice di pace di via Monsignor Carchero si era espresso anche il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, che aveva indirizzato alle varie figure istituzionali un appello affinché l’organico del presidio venisse rimpolpato.