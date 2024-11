Quattro musei, eterne incompiute 

Diversi amministratori parlavano di aperture imminenti, molte promesse dopo un anno sono rimaste solo parole. Nell’Oristanese, soprattutto lungo la costa del Sinis, ci sono diversi musei ancora chiusi nonostante i finanziamenti ricevuti dalla Regione per la realizzazione. E chissà se il 2025 porterà davvero a qualche taglio del nastro.

Baratili San Pietro

In via Roma c'è un edifico che il Comune aveva acquistato nel 2012 per realizzare il “Museo del contadino”. Totale dell’investimento: 110mila euro. L’attuale amministrazione guidata dal sindaco Alberto Pippia 7 anni fa aveva investito 516mila euro per la ristrutturazione, più altri 125mila euro per gli arredi e le dotazioni tecnologiche. Il vice Giannantonio Madau un anno fa aveva dichiarato che i lavori di ristrutturazione erano alle battute finali e che non sarebbe stato più però un museo ma un edificio per ospitare mostre, convegni, presentazioni, degustazioni e anche il Consiglio comunale. «I lavori dopo un anno sono finiti - ha detto ieri - L’inaugurazione verrà fatta o a fine dicembre o a gennaio. Siamo in attesa che la prefettura ci dia il benestare per il nome della struttura che abbiamo scelto. Nel frattempo gli operai stanno ultimando la linea elettrica». Quindi a breve taglio del nastro, così è stato promesso.

Nurachi

In via Dante c’è un museo dedicato a Peppetto Pau. Una struttura nata dalla ristrutturazione di una casa acquistata dal Comune nel 1995 grazie a dei fondi regionali e inaugurata nel 2006. Il museo però non è stato mai aperto al pubblico, se non per qualche evento culturale. Eppure dentro c’è una sala dedicata alle launeddas, una ai mattoni di “ladrini” e una al cibo sardo. Un anno fa il sindaco, Renzo Ponti, aveva detto che il Comune non aveva le risorse per occuparsi della gestione, tant’è che aveva chiesto agli imprenditori del territorio di farsi avanti. Nulla però in un anno è cambiato.

San Vero

Ma c’è un museo anche a San Vero Milis. La struttura è stata inaugurata nel 1986 ma come esposizione vera e propria non ha mai aperto i battenti. Da anni è il “contentitore” di tanti reperti archeologici che vengono scoperti nel territorio durante le campagne di scavo e ospita poi vari eventi. Diversi mesi fa è stata nominata anche una responsabile. Ancora però non si può acquistare il biglietto d’ingresso.

Santa Giusta

E chissà invece se prima o poi riuscirà ad accogliere i visitatori il museo di Santa Giusta: per ora è ancora un’incompiuta che si trova in via Giovanni XIII. In esposizione solo muffa, freddo e qualche laterizio in un angolo. L’edificio è stato realizzato negli anni ‘80 ma i lavori di ristrutturazione, grazie a 500mila euro stanziati dalla Regione, sono iniziati nel 2016. «Per ora abbiamo terminato il piano terra - dice il vicesindaco, Pierpaolo Erbi, che proprio ieri ha fatto l’ennesimo sopralluogo - Mancano però gli impianti. Solo dopo possiamo rendere fruibile almeno questa parte». Sui tempi Erbì non si sbilancia.

