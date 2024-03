Quattro mostre per esplorare il mondo di Pinocchio 

Il celebre burattino Pinocchio continua a incantare generazioni con le sue avventure. In collaborazione con la Fondazione nazionale Carlo Collodi, quattro musei in Marmilla (Tuili, Gesturi, Setzu e Genoni) rendono omaggio a questo personaggio iconico attraverso la mostra “Sulle note di Pinocchio”, che resterà allestita da oggi al 26 maggio. Una narrazione pittorica in chiave fiabesca dei passi dell’opera collodiana – spiegano gli organizzatori – che rimandano al linguaggio universale della musica: un viaggio nelle emozioni dove il visitatore diventa protagonista».

L’anteprima comincerà nella storica Villa Asquer di Tuili , che ospita il Museo degli strumenti musicali sardi: appuntamento domani alle 16,30, con la partecipazione del curatore Emiliano Landi.

Al museo “Filo di Memoria” di Setzu saranno esposte la collettiva “Di favola in favola” (in collaborazione con il Comune di Quartu) e la personale del pittore Gianluca Petrini. A Gesturi , museo della Giara, “Pinocchio all’Opera” con 21 sculture dell’artista Mauro Lampo. A Genoni , Museo cavallino della Giara, la mostra “Sventurato Pinocchio” racconta in modo ludico e simpatico i momenti sventurati della vita del piccolo, immortale burattino. (g. g. s.)

