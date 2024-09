Quattro morti sul lavoro in due giorni 

CASERTA. Ancora morti sul lavoro, quattro in sole 48 ore. Nel Casertano un operaio di 60 anni venerdì pomeriggio è stato travolto dal cancello d’ingresso di un capannone; in provincia di Brescia un imprenditore è morto schiacciato dal materiale mentre lavorava in un cantiere ed è gravissimo l’operaio che era con lui; a Nocera Superiore (Salerno) è caduto da un impalcatura un 66enne, con i sindacati che hanno protestato perché «a quell’età un operaio dovrebbe stare in pensione», mentre nel Modenese un anziano agricoltore è deceduto travolto da una balla di fieno.

Schiacciato nel fienile

Ad Orta di Atella, in provincia di Caserta, il dramma si è consumato in pochi secondi, il 60enne Antonio Bernardo non è sopravvissuto al peso di un cancello che stava chiudendo manualmente. Secondo quanto accertato dai carabinieri, dagli ispettori dell’Asl e dell’ispettorato del Lavoro, l’uomo era impegnato in una bonifica ambientale nel capannone della società “Le delizie del sud srl”. La Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l’autopsia. A Tignale, sulla sponda bresciana del Garda, Alberto Tedeschini, 51 anni, non è riuscito ad allontanarsi quando le solette interne dell’immobile che stava ristrutturando sono collassate. La vittima dell’incidente nel cantiere di Nocera Superiore, il 66enne, regolarmente assunto da un’impresa edile, è scivolato da un’altezza di due metri battendo con la testa: trasportato d’urgenza in ospedale, è morto. A Castelnuovo Rangone invece è morto un uomo di 77 anni, sotto una balla di fieno nel capannone dell’azienda agricola di famiglia.

Mano mozzata

Altri incidenti, fortunatamente non mortali, si sono verificati dal Nord al Sud della penisola. Grave un falegname 69enne, caduto da tre metri in un cantiere navale a Cervignano (Udine). A Sangineto, in provincia di Cosenza, è rimasto gravemente ferito un uomo di 58 anni dopo che il trattore che guidava si è ribaltato. Infortunio venerdì anche a Settimo Torinese, dove un operaio di 39 anni ha perso la mano sinistra in un macchinario utilizzato per la produzione dei gelati.

