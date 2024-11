Quattro Mori e maglie rossoblù nel bar di Eugenia a Monza: un pezzo di Sardegna in Brianza 

Nel cuore di Monza, dove la nebbia e l’operosità lombarda segnano il ritmo quotidiano, si nasconde un luogo che sembra sospeso tra l’azzurro del mare e il profumo del mirto. Un piccolo bar che racconta una storia d’amicizia e ospitalità e ogni giorno accoglie i suoi clienti come si farebbe con un vecchio amico, vestendosi dei colori di un’Isola che Eugenia Venturato, la titolare, conosce solo attraverso le parole e gli occhi dei suoi clienti.

Il benvenuto

«Ringraziamo gli abitanti della Sardegna che ci accolgono sempre non come ospiti, bensì come amici», c’è scritto in un cartello appeso in bella vista all’ingresso: una dichiarazione d’amore per una terra conosciuta solo a distanza, ma che è riuscita a scavarsi un posto nel cuore di chi ogni giorno accoglie i suoi figli. Un messaggio che è insieme saluto e promessa, un invito a entrare e trovare un pezzetto di Sardegna in piena Brianza.

Varcata la soglia, la bandiera dei Quattro Mori cattura lo sguardo, imponente nella vetrina accanto alle maglie di Gabriele Zappa, attuale difensore rossoblù, e Marco Fossati, centrocampista a Cagliari nella stagione 2015-16. È uno spazio piccolo, ma ricco di oggetti e ricordi, pezzi di vita che gli amici di Eugenia hanno portato dalla Sardegna come segno d’affetto e riconoscenza. Su un tappeto tipico, tessuto a telaio in cotone panna e verde, si accostano colori, forme e simboli che rimandano alle tradizioni dell’Isola: una bottiglia avvolta in un’altra bandiera dei Quattro Mori, sa bertula, la borsa in orbace usata dai pastori, decorata con i motivi che richiamano il ballo sardo, la riproduzione di una maschera di Mamoiada in legno, le benas, lo strumento a fiato fatto di canna cugino delle più famose launeddas, le piccole pecore in ceramica gialla e il libro “Cuori campioni” di Luca Telese. Tutto contribuisce a dare l’idea di un piccolo angolo di Sardegna trapiantato in corso Milano a Monza, tra le pareti color Tiffany e il calore di un’amicizia ormai consolidata.

Gli emigrati

Per Eugenia questo legame è molto più di un semplice rapporto cliente-gestore: «Essere grata alle persone è importante», dice, «e ho visto la relazione che si è instaurata tra loro emigrati, anche quando non si conoscono scatta sempre questo senso di appartenenza e di identità che li rende unici. Ci sono sempre l’uno per l’altro e anche per noi. Parlano in sardo, una lingua molto elegante, si capiscono anche se arrivano da centri diversi dell’Isola». In Sardegna, però, c’è stata una volta sola: «Per due giorni, per uno shooting fotografico in una spiaggia del Nord», spiega, «non ricordo il nome, c’era un vento forte e non ho potuto godermela davvero. Ci hanno scaricato lì per il lavoro e poi basta». Eppure, la sua conoscenza dell’Isola e delle sue tradizioni cresce ogni giorno grazie ai racconti dei suoi clienti. Questo piccolo bar nel centro di Monza è una testimonianza di «quanto potente possa essere il legame tra le persone, indipendentemente dalle distanze e dalle origini». È un luogo in cui la Sardegna vive, attraverso gesti di affetto e gratitudine e gli aneddoti di chi ha lasciato la sua terra per fare fortuna al Nord.

