Il Quattro Mori accede ai quarti di finale dell’Europe Cup di tennistavolo femminile. Con tre vittorie in tre partite ha vinto il concentramento di Novi Sad, in Serbia. Nella prima partita ha battuto 8-6 le spagnole del Museo Morales con tre set vinti da Chasselin e Kim Seongjin, e due da Plaian. Senza storia la seconda partita con le francesi del Lille, 8-0 e con le stesse protagoniste la squadra di Curcio ha superato 8-6 le polacche del Politechnika Rzeszowa rimontando lo svantaggio di 4-2, sul 6-6 decisivi due set vinti da Plaian.

Nulvi ha vissuto una serata con la Champions League maschile con il Santa Tecla, battuto 3-1 dai polacchi del Mazowiecki nell’andata degli ottavi di finale. Punto iniziale di Ouaichè, poi le sconfitte di Giovannetti, Piccolin e dello stesso Ouaichè.

Nel recupero della quarta giornata della A1 maschile il Muravera è stato sconfitto 3-0 dal Reggio Emilia. Battuti Abusev, Trevisan e Giordano.

In A2 maschile ha vinto 5-2 a Marsala, ora è primo nel girone B. Prima sconfitta del Norbello, battuto 5-2 a Vasto. Vince anche il Muravera, 4-3 a Torre del Greco.

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