Quattro milioni per strade e sicurezza 

Dalle pieghe del bilancio spuntano quattro milioni di euro grazie all’approvazione della variazione al documento contabile in Consiglio dopo il via libera della commissione servizi istituzionali.

Strade e impianti

Le risorse andranno in vari settori: 300mila euro serviranno per asfaltare le strade e si sommeranno ai 500 stanziati in precedenza. Ulteriori 50mila euro per le strade esterne in aggiunta ai 140 già stanziati, e poi potenziamento della segnaletica stradale. E poi: 260 mila euro di manutenzioni degli impianti sportivi, 650mila euro per la riqualificazione del vecchio campo comunale. Un altro punto importante, dopo l’arrivo dei nuovi spogliatoi ma con un terreno ancora fangoso. Ci sono poi le risorse per il completamento del parco nello spazio centrale del villaggio Ateneo, dove i lavori di riqualificazione sono iniziati mesi fa.

Videosorveglianza

Particolarmente attese le risorse per garantire le manutenzioni ed ampliamenti degli impianti di illuminazione e videosorveglianza. Tema molto sentito a Sestu dopo i recenti incendi di auto nel centro, l’abbandono di rifiuti e i vari furti, perfino di panchine. Tanta microcriminalità per cui serve più sicurezza e da poco è stato anche approvato il regolamento per adeguare le telecamere all’attuale normativa europea. In città infatti ce ne sono già, ma poche. E i cittadini ne chiedono di più a gran voce. L’elenco continua con «numerosi interventi nel campo del sociale, contributi alle associazioni sportive e culturali e anche una campagna di sterilizzazione per arginare il fenomeno del randagismo. E questi sono solo una piccola parte dei numerosi interventi che saranno messi in campo». Non sono definiti i tempi con cui verranno usate le risorse, ma comunque sono già a disposizione dei vari uffici.

I commenti

«Continuiamo a lavorare per migliorare i servizi a disposizione della nostra cittadina e nonostante le risorse sempre esigue erogate da Stato e Regione, cerchiamo di farlo valorizzando al massimo quelle di cui disponiamo, senza aumentare la pressione fiscale», commenta l’assessore alla Cultura Matteo Taccori. «Anche questo è uno degli obbiettivi che ci siamo dati sin dall'inizio del primo mandato nel 2015 e che abbiamo caparbiamente perseguito sino ad oggi», aggiunge la sindaca Paola Secci.

