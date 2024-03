Quattro milioni per l’inclusione sociale 

Riqualificazione e nuove funzioni per la biblioteca comunale, postazioni pubbliche per coworking e creazione di un centro culturale multifunzionale e incubatore di idee e promozione eventi. E poi un festival letterario, musicale e artistico da creare insieme ai giovbni, un servizio di “biblio-bus” e informabus itinerante rivolto a frazioni e medaus e formazione dei collaboratori bibliotecari come “advisors per l’innovazione. Questi i pilastri del progetto “Città di Carbonia: cultura e coesione” varato nei giorni scorsi.

Gli obiettivi

Il sindaco Pietro Morittu spiega che «qualche tempo fa in Consiglio comunale ci era stato chiesto di rafforzare le politiche giovanili in città. Con questo progetto che conta su un investimento di circa 4 milioni e 600 mila euro derivanti dai fondi europei, vogliamo rafforzare l’inclusione sociale delle nuove generazioni, e non solo, attraverso pratiche di innovazione e potenziare significativamente i servizi offerti dal sistema bibliotecario comunale». Gli strumenti usati, aggiunge il sindaco, saranno «il coinvolgimento attivo dei soggetti del terzo settore e tutta la comunità locale finalizzate anche alla prevenzione del disagio giovanile e incentivazione alla partecipazione attiva delle giovani generazioni, senza dimenticare l’educazione e promozione culturale con obiettivo di inclusione sociale». Morittu anticipa che «in particolare il festival interesserà la centralissima via Gramsci, anche attraverso una mostra fotografica semi permanente che, in attesa di nuove riaperture, verrà allestita nelle vetrine dei negozi ad oggi chiusi».

Il percorso

In biblioteca è già iniziato un percorso partecipativo a cui sono state invitate associazioni e cittadini per condividere fabbisogni, idee e proposte per la progettazione esecutiva Paolo Serra della Società Umanitaria parla di una «lodevole iniziativa soprattutto per quanto riguarda la parte strutturale, ma ho qualche perplessità invece sulla scelta di collocare la stazione di coworking in biblioteca dimenticando il recentemente riqualificato ex deposito biciclette della miniera di Serbariu che avrebbe dovuto avere le stesse finalit»”. Per Viola Secci, assidua frequentatrice della vita culturale cittadina e che ha preso parte al percorso, «è stata l’occasione per capire che una progettazione congiunta e condivisa tra amministrazione e associazioni è possibile, però durante l’incontro ci è stato presentato un progetto già articolato nei dettagli di spesa limitando le nostre possibilità di partecipazione». Giulia Esu, del circolo Arci “La gabbianella fortunata”: sottolinea che «la speranza è che quello che si realizzerà non sia di breve durata ma diventi uno strumento a disposizione continua della città e in particolar modo delle giovani generazioni».

