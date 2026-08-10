Quattro milioni per la Sanità 

Quattro milioni di euro per rafforzare la sanità del Sulcis Iglesiente puntando su innovazione tecnologica, potenziamento delle strutture e offerta di prestazioni chirurgiche sempre più avanzate. Lo prevede l’emendamento approvato mercoledì scorso dal Consiglio regionale, sottoscritto dalla maggioranza, che destina per il 2026 più risorse all’Asl 7. La parte più consistente dello stanziamento, ha spiegato il consigliere regionale Alessandro Pilurzu, riguarda l’acquisto di un robot chirurgico multifunzione: «Sono stati stanziati per questo due milioni e mezzo ed è un robot multifunzione, adatto dalla chirurgia di base all’urologia». La tecnologia consentirà all’Asl di ampliare l’offerta chirurgica e avvicinare il Sulcis Iglesiente agli standard dei principali centri regionali. «Il resto, un milione e mezzo, è per l’acquisto di ulteriori attrezzature per i vari reparti dell’Asl», precisa Pilurzu, indicando nell’investimento complessivo «una possibilità per arrivare allo stesso livello delle migliori chirurgie che abbiamo nell’Isola».

Richiamo per i medici

Il progetto è presentato come uno strumento per rendere più attrattiva l’Asl 7 nei confronti del personale sanitario: «La disponibilità di tecnologie avanzate - sostiene Pilurzu - potrebbe contribuire al reclutamento di nuovi specialisti. È una scelta condivisa con la direzione generale dell’Asl per cercare di attirare innanzitutto nuovi medici».Le nuove apparecchiature saranno distribuite tra i due ospedali di Carbonia e Iglesias. L’investimento si inserisce nell’obiettivo più generale di ridurre gli spostamenti dei pazienti verso i grandi poli ospedalieri, migliorare l’equità nell’accesso alle cure e rafforzare la sanità nei territori periferici.

Il biofeedback

Tra le apparecchiature che potranno essere finanziate dal nuovo emendamento rientra anche la strumentazione per il biofeedback, destinata alla riabilitazione del pavimento pelvico. La possibilità di potenziare questo servizio era stata portata all’attenzione del Consiglio comunale di Iglesias dalla consigliera Monica Marongiu, prima firmataria di un ordine del giorno sottoscritto anche da numerosi altri consiglieri.«Sono molto contenta. Potenziare l’ambulatorio dedicato al pavimento pelvico è un intervento di grande importanza: una scommessa che si compie nel campo della medicina di genere, che oggi compie un passo in avanti nel nostro territorio».

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