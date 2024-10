Quattro milioni per il parco lineare 

Il parco lineare del rio Cannas non lascia, ma triplica. In attesa del collaudo del già terminato primo lotto, giorni fa il Comune ha aggiudicato a un’impresa della Penisola la realizzazione sia del secondo che del terzo lotto.

L’accordo

Lo ha fatto nell’ambito di uno speciale accordo quadro da 4 milioni, benché il proseguimento di questo intervento di riqualificazione urbana parta con due milioni e mezzo. Soldi che, peraltro, sono stati recuperati in extremis. Il parco lineare è un insieme di interventi che hanno restituito dignità a uno degli angoli più degradati della città, cioè le sponde del fiume rio Cannas, fra corso Iglesias e via Cannas. Nel primo lotto, non collaudato ma già abbastanza frequentato (purtroppo pure dai teppisti), è stata realizzata una pista ciclopedonale che fiancheggia il corso d’acqua (oggi totalmente invaso dalla vegetazione), con panchine, fontanelle, punti luminosi, aree verdi attrezzate con alberature, manto erboso curato dalla municipalizzata Somica. Va dal ponte di via Lucania al ponte di viale Trento. Il secondo lotto andrà invece dal ponte di viale Trento sino al campo sportivo Santa Barbara. Il terzo partirà del ponte di via Mazzini e si dirigerà verso via Lubiana anche se per problemi urbanistici si fermerà in prossimità del curvone fra via Cannas e il ponticello di via Alfieri.

I commenti

Chi usufruisce del primo lotto lo fa con un mix di gioia e preoccupazione: «Fa ora piacere vivere questo scorcio di città – ammette Nando Rosas, pensionato, residente in uno dei palazzoni popolari di corso Iglesias che si affacciano sul fiume – ma sorgono due problemi: i rifiuti che deturpano il ruscello e i dintorni, il controllo del parco contro le incursioni dei vandali». Più diretta Maria Chiara Pilloni, sempre corso Iglesias: «Certe bonifiche si dovevano già prevedere e fare senza aspettare i nuovi lavori». Ma dal secondo e terzo lotto ormai non si torna più indietro: alcuni interventi, come la messa in sicurezza e la posa di arredi, saranno simili al primo lotto: «Nel secondo oltre al proseguimento della pista – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Manolo Mureddu – sarà creato anche uno skate park che per motivi di sicurezza non sarà più nel sito attuale, sotto il ponte in ferro». Interessanti anche le novità del terzo lotto: «Continua la pista, poi in un’area prossima a un ripetitore, sarà creato anche un parco giochi, due piccoli campi sportivi polifunzionali ad esempio per calcetto e basket, un mini anfiteatro più un ridotto locale commerciale».



