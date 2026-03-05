Quattro milioni per il mercato 

Oltre dodici milioni per il centro di Carbonia, di cui ben quattro da destinare alla riqualificazione del mercato civico di Piazza Ciusa è la somma che l’amministrazione comunale intende destinare alla struttura per renderla sicura e appettibile a nuovi operatori commerciali. Un finanziamento che appare provvidenziale anche alla luce di un piccolo crollo avvenuto ieri mattina nella zona nord d’ingresso alla struttura.

L’assessore alle Attività produttive del Comune Michele Stivaletta spuega che quello approvato è un «atto di indirizzo per ottenere dei fondi per gli investimenti territoriale integrati ( ITI). Con la giunta proprio mercoledì abbiamo approvato la delibera. Si tratta di fondi regionali inquadrati nel progetto di rifacimento delle piazze del centro e per il rilancio economico. Ci sarà una rivitalizzazione delle aree centrali della città con il rifacimento di piazza Matteotti e piazza San Ponziano e Ciusa, oltre a investimenti volti alla creazione di nuove possibilità di rilanciare il centro commerciale naturale, anche con la creazione di nuove realtà produttive in centro». L’intervento nel mercato civico è tra quelli più attesi e il danno registrato ieri lo dimostra: si è trattato di un crollo, pare causato da un’infiltrazione di acque meteoriche in corrispondenza della canala del condizionamento, fortunatamente avvenuto nel corso della notte, quando la struttura era ancora chiusa. Ad accorgersi dell’accaduto alcuni commercianti che lavorano all’interno del mercato, come Paolo Selis: «Appena ho aperto la serranda – racconta Selis – ho notato alcune lastre in alluminio del controsofitto in terra. Prima, ho pensato a un tentativo di furto visto che alcuni mesi fa i malviventi entrarono sfondando il contro-soffitto in alluminio». Ma la presenza di calcinacci a terra ha escluso l’ipotesi. «Ho chiuso immediatamente l’accesso – continua – per far sì che nessuno potesse passare e correre rischi, visto che al mattino arrivano molti anziani. Ho avvisato subito l’amministrazione comunale e alle 7.30 un addetto della Somica era già sul posto per verificare l’accaduto». Poco dopo anche l’assessore Stivaletta si è voluto accertare di persona del crollo: «Purtroppo la struttura è datata – ha detto - abbiamo messo in sicurezza l’area e faremo di tutto per riaprire l’accesso al pubblico in questo ingresso il prima possibile».

