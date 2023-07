Quattro milioni, la città si rifà il look 

Hanno atteso le opere di urbanizzazione primaria per oltre mezzo secolo. Ora finalmente i residenti della zona periferica di "Perda su gattu” potranno avere le fogne tanto agognate. Via libera al programma di rigenerazione urbana finanziato dal Pnrr, che permetterà non solo di dare i servizi ai cittadini che abitano nelle campagne, ma anche di risolvere il problemi nella zona di Liori provocati dall’alluvione del 1999.

Il programma

Il sindaco, Beniamino Garau, illustra il quadro degli interventi: «Una delle opere più attese è di sicuro quella di “Perda su gattu”, dove realizzeremo una linea fognaria e una per la raccolta delle acque meteoriche, per questo progetto spenderemo 1milione di euro. Ci sarà invece un milione e mezzo di euro per risolvere le criticità che piazza Sardegna, nel quartiere di Liori, si porta dietro da ventiquattro anni: non solo sistemeremo una volta per tutte il problema delle fogne, ma – come accadeva in passato, quando le donne andavano lì per lavare i panni – posizioneremo delle vasche. Nelle zone a mare, sono già iniziati i lavori nel piazzale sterrato della chiesetta di Su Loi e per la realizzazione di un nuovo altare per le messe all’aperto».

I fondi

Grazie ai fondi del Pnrr, ricorda la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Silvia Sorgia, nei mesi scorsi sono arrivati a Capoterra quattro milioni di euro che il Comune investirà per rendere più accogliente viale Sant’Efisio, la strada principale di Maddalena spiaggia: «Una pavimentazione simile a “sa ramadura” che si sparge per il passaggio del santo, parcheggi, pista ciclabile e marciapiedi: sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via dopo l’estate. Inoltre, in accordo con il Ceas, daremo decoro all’infopoint: stanziati anche 500mila euro per ristrutturare Casa Spadaccino e renderla maggiormente fruibile per le persone diversamente abili». In periferia

Dopo le fogne a Perda su gattu, il Comune penserà anche alla viabilità di quelle zone. «Gli abitanti di quella lottizzazione, nata abusiva ma sanata già da tanti anni, hanno il diritto di avere le opere di urbanizzazione – dice Sorgia - , dopo il collettore fognario l’obiettivo è asfaltare prima di tutto la parte più alta, dove ad ogni acquazzone si formano voragini sulla strada. Meritano risposte anche gli abitanti di Su sinzuru, dove è capitato che un’ambulanza non sia arrivata a soccorrere una persona in difficoltà per le condizioni disastrose della strada».

Dalla minoranza, il capogruppo del Pd Efisio De Muru sottolinea l’importanza dei lavori per la sistemazione urbanistica di centro e periferie: «In tutti questi anni, le amministrazioni che si sono susseguite hanno lavorato per dare decoro e servizi alle varie zone del territorio. Realizzare le fogne in una zona che ne è sprovvista da decenni deve rendere orgogliosi tutti gli amministratori comunali».

