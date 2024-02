Quattro milioni di euro per l’ex carcere 

Quattro milioni di euro per progettare il futuro dell’ex colonia penale di Castiadas e intervenire per un primo restauro. I soldi sono stati messi a disposizione dalla Regione per il “restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza” e per una “ipotesi di riqualificazione”.

L’iter

Secondo la Regione, che potrebbe decidere di intervenire in maniera diretta anziché girare i soldi al Comune, le vecchie carceri potrebbero essere destinate a “attività commerciali e artigianali, museo, residenza per anziani” e ancora “servizi sanitari, turistici e sportivi”.

Per il sindaco Eugenio Murgioni un grande passo in avanti per il recupero e la valorizzazione di una delle strutture più affascinanti e imponenti del sud est dell’isola: «La cosa più importante – spiega – è il contributo da parte della Regione che ci consentirà di salvare un edificio che sta rischiando letteralmente di cadere a pezzi. Ci sarà dunque un primissimo intervento di recupero e messa in sicurezza».

Il progetto

Quanto al futuro, «ben vengano le ipotesi della Regione – aggiunge – che puntano a ricostruire gli ambienti di un tempo, ad esempio un ospedaletto che era stato pensato per curare i detenuti. Adesso quegli spazi potrebbero essere messi a disposizione di una guardia medica ben organizzata».

Ma il pezzo forte sarà un hotel «o comunque una struttura ricettiva di pregio che si integri con una sorta di piccolo borgo, e cioè botteghe, negozi e attività artigianali».

Non ci sarà invece una residenza per anziani «perché quella la stiamo progettando dove adesso c’è la scuola primaria, a Olia Speciosa. Scuola che resterà vuota perché grazie al Pnrr a breve partiranno i lavori per realizzarne una nuova di zecca». In ogni caso «tutte queste cose le vedremo in un secondo momento, adesso è importante partire con il recupero».

Il progetto complessivo di recupero pensato dall’amministrazione comunale alcuni anni fa era da 23 milioni di euro mentre nel 2021 ne furono chiesti 34 al Ministero (senza risposta). L’idea era simile: da una parte hotel e negozi e dall’altra musei e sedi istituzionali.

«Adesso il finanziamento è certo – conclude il primo cittadino – e poi la Regione oltre a questi primi quattro milioni di euro ha preso l’impegno di trovare ulteriori risorse nei prossimi anni. Tocca anche a noi, una volta recuperata la struttura, cercare di gestirla nel migliore dei modi. Io mi auguro si facciano avanti giovani di Castiadas. L'attenzione verso il nostro patrimonio storico e culturale è fondamentale per costruire il futuro della nostra comunità». Resterà in ogni caso al Comune la parte museale «e la arricchiremo sempre più».

