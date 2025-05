Quattro milioni di euro destinati ai lavori pubblici 

Nel Consiglio comunale, a Uta, la maggioranza ha approvato il bilancio consuntivo del 2024. Quattro milioni di euro sono arrivati da bandi Regionali e da quelli della Città metropolitana di Cagliari, dai Fondi ministeriali a quelli europei come Fsc. Alcuni esempi dei lavori previsti: la riqualificazione del polo sportivo Bascus Argius con il nuovo campo da calcio e il primo skate park coperto realizzato in Sardegna, la realizzazione di un nuovo asilo nido, il completamento delle infrastrutture a servizio della Zona Pip, l'avvio del nuovo plesso scolastico con il cantiere Iscol@, il rifacimento strade e marciapiedi, la riqualificazione di tutte le strutture scolastiche e il nuovo info point al Parco di Santa Maria e messa in sicurezza del territorio per mitigare rischi da alluvione.

«Siamo soddisfatti», dice il sindaco Giacomo Porcu, «c'è stato un lavoro di programmazione serio e basato su progetti realizzabili che ci hanno consentito di vincere tantissimi bandi in questi anni. Non è un traguardo ma una tappa. Infatti abbiamo ancora tante risorse da investire per la nuova Arena grandi eventi di Santa Maria, il rifacimento dell'ex Municipio, la riqualificazione dell'ex mattatoio, il rifacimento del polo di via Alghero, la copertura del campo di calcio a 5, la riqualificazione del Palazzetto dello sport e della piscina comunale per un valore di circa dieci milioni di euro». (l. e.)

