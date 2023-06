Quattro micetti in cerca di una casa 

Abbandonato in mezzo al nulla, denutrito e con i segni della catena sul collo. George (in alto a sinistra) è stato trovato nel gennaio scorso mentre vagava pelle e ossa nelle campagne: nessuno lo ha mai reclamato e così dopo un periodo di cure ora verrà dato in adozione. È un cane molto buono e dolce che va d’accordo con gli altri cani ma non è abituato ai gatti, per informazioni chiamare il 3459677971. Anche il simil stafford-shire nella foto in basso a sinistra ha bisogno di una casa: ha due anni e un buon carattere. Contatti al 3335942301. In alto a destra invece c’è Thyrsos, uno splendido meticcio ospite del rifugio di Capoterra: per conoscerlo si può chiamare il 3478121550.

Infine, in basso a destra, ci sono due dei quattro micetti nati un mese e mezzo fa e già adottabili. Si chiamano Kiko, Mary, Victor e Leon. Per saperne di più scrivere su Whatsapp al numero 3939805500.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica su cani e gatti da adottare, smarriti o ritrovati è possibile inviare una mail ad amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

