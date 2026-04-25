Quattro mesi per la carta d’identità 

Quattro mesi di tempo per una carta d’identità elettronica, e la scadenza fissata ad agosto per la versione cartacea - decisa dal Governo nazionale - che rischia di mandare in tilt l’ufficio al piano terra del Comune di Selargius visto che a dover ancora rinnovare il documento sono 4.500 cittadini. Un problema riportato in Consiglio, dai banchi della minoranza, con la richiesta urgente di soluzioni per evitare il collasso l’Anagrafe comunale.

Il caso

I tempi biblici sono verificabili con una semplice simulazione nella piattaforma del Ministero dell’Interno: nel Comune di Selargius le prime date utili per il rinnovo della carta d’identità sono il 13 agosto nello sportello di Su Planu, il 7 ottobre nella sede centrale di via Istria. «Ho presentato un ordine del giorno per risolvere un problema reale e segnalato da tempo: le difficoltà nel rilascio delle carte d’identità e i lunghi tempi di attesa», spiega Paola Maccioni, del gruppo Autonomisti sardi. Fra le soluzioni proposte nel documento c’è quella di superare l’obbligo esclusivo della prenotazione online, ma anche introdurre giornate dedicate con accesso diretto, potenziare temporaneamente il personale. E attivare misure straordinarie per abbattere l’arretrato. «Nonostante ciò», dice Maccioni, «la maggioranza ha scelto di non votare, respingendo di fatto una proposta per migliorare un servizio pubblico essenziale, e per eliminare disagi per i cittadini, in particolare per le fasce più deboli e meno digitalizzate». Il collega di minoranza Franco Camba rincara la dose: «Già due anni e mezzo fa avevo denunciato questa criticità in Consiglio. Oggi la situazione è ulteriormente peggiorata: i cittadini sono costretti ad attendere fino a quattro mesi per ottenere un documento fondamentale. È una condizione che non può essere tollerata».

Il sindaco

Il sindaco Gigi Concu ammette il disagio e assicura soluzioni a breve. «Stiamo affrontando il problema: l’obiettivo è azzerare i tempi con ulteriore personale a disposizione nell’ufficio. Verrà prima fatta una verifica fra i nostri dipendenti per capire chi è disponibile a fare ore di straordinario, oppure ricorreremo a lavoratori esterni tramite agenzia interinale». L’idea è quella di avere gli sportelli aperti tutte le mattine, due giorni a settimana sino alle 20, e fare degli open day dedicati al rilascio delle carte d’identità. «Abbiamo anche chiesto al Governo un terzo sportello», aggiunge Concu, «ci auguriamo ci venga concesso».



RIPRODUZIONE RISERVATA