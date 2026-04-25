VaiOnline
Selargius.
26 aprile 2026 alle 00:26

Quattro mesi per la carta d’identità 

L’opposizione all’attacco. Il sindaco Concu: «Potenzieremo l’Anagrafe» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Quattro mesi di tempo per una carta d’identità elettronica, e la scadenza fissata ad agosto per la versione cartacea - decisa dal Governo nazionale - che rischia di mandare in tilt l’ufficio al piano terra del Comune di Selargius visto che a dover ancora rinnovare il documento sono 4.500 cittadini. Un problema riportato in Consiglio, dai banchi della minoranza, con la richiesta urgente di soluzioni per evitare il collasso l’Anagrafe comunale.

Il caso

I tempi biblici sono verificabili con una semplice simulazione nella piattaforma del Ministero dell’Interno: nel Comune di Selargius le prime date utili per il rinnovo della carta d’identità sono il 13 agosto nello sportello di Su Planu, il 7 ottobre nella sede centrale di via Istria. «Ho presentato un ordine del giorno per risolvere un problema reale e segnalato da tempo: le difficoltà nel rilascio delle carte d’identità e i lunghi tempi di attesa», spiega Paola Maccioni, del gruppo Autonomisti sardi. Fra le soluzioni proposte nel documento c’è quella di superare l’obbligo esclusivo della prenotazione online, ma anche introdurre giornate dedicate con accesso diretto, potenziare temporaneamente il personale. E attivare misure straordinarie per abbattere l’arretrato. «Nonostante ciò», dice Maccioni, «la maggioranza ha scelto di non votare, respingendo di fatto una proposta per migliorare un servizio pubblico essenziale, e per eliminare disagi per i cittadini, in particolare per le fasce più deboli e meno digitalizzate». Il collega di minoranza Franco Camba rincara la dose: «Già due anni e mezzo fa avevo denunciato questa criticità in Consiglio. Oggi la situazione è ulteriormente peggiorata: i cittadini sono costretti ad attendere fino a quattro mesi per ottenere un documento fondamentale. È una condizione che non può essere tollerata».

Il sindaco

Il sindaco Gigi Concu ammette il disagio e assicura soluzioni a breve. «Stiamo affrontando il problema: l’obiettivo è azzerare i tempi con ulteriore personale a disposizione nell’ufficio. Verrà prima fatta una verifica fra i nostri dipendenti per capire chi è disponibile a fare ore di straordinario, oppure ricorreremo a lavoratori esterni tramite agenzia interinale». L’idea è quella di avere gli sportelli aperti tutte le mattine, due giorni a settimana sino alle 20, e fare degli open day dedicati al rilascio delle carte d’identità. «Abbiamo anche chiesto al Governo un terzo sportello», aggiunge Concu, «ci auguriamo ci venga concesso».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il centrodestra: «Da irresponsabili conservare l’interim»

L’emergenza sanità logora la maggioranza

Todde irritata per l’allarme lanciato dal Pd I Dem: ora un piano per superare la crisi 
Roberto Murgia
Il delitto

Il killer non ha agito da solo: caccia alla banda

Dietro l’omicidio di Leonardo Mocci ci sarebbe la trappola di un gruppo di rapinatori 
Francesco Pinna
La crisi

Dal nucleare ai missili, i nodi irrisolti Usa-Iran

Cruciale la questione atomica, nessuna intesa sullo stop 
Liberazione

Cagliari, la piazza è dei giovani: «Noi contro l’industria delle armi»

Migliaia in corteo, Massimo Zedda: «Mai dare per scontati i diritti» 
Alessandra Carta
La processione

In tremila per invocare unità, pace e fratellanza

Monsignor Baturi: «Camminiamo nella notte  perché ci sia più luce». Il voto dei pellegrini 
Giuseppe Deiana
Solidarietà

Casa Emmaus, 38 anni al servizio di chi chiede aiuto

Miracolo a Iglesias: lotta alle dipendenze, accoglienza ai migranti e sanità gratuita 
Stefania Piredda
Energia

Pichetto: a breve la legge sul nucleare

Il ministro dell’Ambiente avverte: «Le fonti rinnovabili non bastano» 
Il report

Cagliari più ricca di Genova e Torino

I dati sui redditi italiani del 2024: quattro comuni sopra i 50mila euro pro capite 
Riccardo Spignesi