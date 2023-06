Quattro mesi per ammirare l’arte dei “Centrini sospesi” 

L’anno scorso i tantissimi curiosi venuti a Domusnovas solo per ammirarli, arrivarono persino dall’Arabia Saudita. Innumerevoli furono anche le condivisioni sui social con i “Centrini sospesi”. Vederli dal vivo, a 10 metri di altezza in corso Repubblica, faceva, però, la differenza, inducendo tutti a stare con il naso all’insù ad ammirare una ragnatela da 107 centri realizzati all’uncinetto. Una copertura da 70 metri quadri capace di rendere ancora più suggestive le passeggiate del corso.

Nata dal prezioso lavoro di Alessandra Stara, Isabella Caria, Maria Paola Pau e Rita Lillu, l’opera è cresciuta potendo contare anche su altre artigiane (formate con i corsi dell’associazione Lamieri) e su donazioni da tutta l’isola e non solo. «Siamo arrivati a 720 per una copertura di oltre 700 metri quadri», spiega l’assessore al Turismo Davide Aru. «Data la mole - aggiunge il consigliere Simone Murru - ci siamo affidati ad un’impresa che realizzerà un’intelaiatura di sostegno». L’installazione sarà entro fine giugno e sarà smontata in ottobre. «Tanti gli eventi per valorizzarla e dare ancora più visibilità al paese», dichiara Aru. Tra questi ci sarà certamente l’ospitata di Renato Palazzo, l’artista che ha ideato e brevettato l’installazione dei centrini nel Comune pugliese di Cisternino. (s. f.)

