Quattro mesi di lavoro per sistemare la Provinciale 75 

Con l’anno nuovo, finalmente iniziano anche i lavori tanto attesi sulla strada provinciale 75, che dalla rotonda di Is Cordeddas sulla statale 126 conduce a Matzaccara. Si tratta di un grosso intervento di manutenzione straordinaria, per la messa in sicurezza di questa importante arteria che attraversa il territorio comunale di San Giovanni Suergiu, spesso tragico teatro di incidenti stradali. Il cantiere resterà aperto per quattro mesi

«Ringraziamo la Provincia Sud Sardegna per aver accolto le nostre forti preoccupazioni e i disagi legati all'intensa circolazione veicolare - dice la sindaca Elvira Usai – per aver contingentato i tempi dell'intervento. Rendere più sicure le nostre infrastrutture stradali ci consente di dare risposte certe non solo in termini di sicurezza ma anche di sviluppo del territorio». Per il lavori già programmati è previsto uno stanziamento di un milioni e 200mila euro per i lavori programmati. Ma è previsto anche un altro investimento di 3 milioni di euro per gli interventi sulla Sp77 che collega Is Cordeddas al ponte di Tratalias. «Anche in questo caso - conclude la sindaca – sappiamo che i tecnici della Provincia stanno velocizzando l'iter burocratico».