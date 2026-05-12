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Sanluri.
13 maggio 2026 alle 00:29

«Quattro liste, nessun rinnovamento» 

Giuseppe Tatti: in corsa tanti ultrasettantenni, non c’è aria di cambiamento 

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“Parità vo cercando” a Sanluri diventa “Parità trovata”: presentate le 4 liste per le comunali di giugno, per la prima volta a contendersi i 16 posti di consigliere a disposizione nel parlamentino di Sanluri sono le donne, 30 con la candidata sindaca, Cinzia Fenu, 27 gli uomini col sindaco uscente, Alberto Urpi. La novità inaspettata ha superato la previsione della vigilia, ovvero molti giovani aspiranti consiglieri. La più giovane, Alice Puddu, 19 anni, e poi un ventenne, 11 trentenni, la maggior parte da ultraquarentenni a settantenni, la decana, Antonella Pilloni, 72 anni. Dati che hanno generato malumori tra i componenti delle terza lista che alla fine è stata ritirata anche per questioni di età.

La rinuncia

La delusione degli ormai ex aspiranti inquilini del Municipio si è fatta sentire. Il capo lista, Giuseppe Tatti, 62 anni, racconta: «Le condizioni per proseguire sono venute meno, hanno influito gli accordi presi con cittadini che, a case fatte, alcuni hanno rinunciato per questioni personali, altri non erano disposti a seguirci per via del passa parola “è il momento di lasciare spazio ai giovani. Ci saremmo aspettati candidati massimo fino a 50 anni, invece sono spuntati gli ultra settantenni. A tutti loro, i migliori auguri nel percorso di cambiamento che tanto promettono».

La delusione

«Sollecitati da diversi cittadini – dice Paolo Scanu – abbiamo deciso di metterci in gioco. Quando la squadra era pronta, sono cominciati i ripensamenti. Inutile nasconderlo, ci siamo rimasti male. A nulla sono valsi i tentativi di sorvolare su certe questioni. E questa volta, la politica che litiga in campagna elettorale non centra nulla. Niente tessere di partito, solo la volontà di dare una mano alla nostra città».A giorni i candidati si presenteranno agli elettori in incontri pubblici programmati. Ma già sui social la campagna elettorale è partita quasi in contemporanea con l’ufficializzazione delle quattro liste, i santini sono arrivati prima di qualsiasi annuncio. Nelle due liste “Sanluri Civica” e “Progetto Sanluri”, guidate dal sindaco uscente, Alberto Urpi, molti i veterani, diversi tentano il terzo mandato consecutivo, c’è chi fa politica attiva dal 1995. Dieci alla prima esperienza, fra questi la più giovane, Alice Porru: «Ho accolto con entusiasmo l’invito alla candidatura. Studio al classico di Villacidro, esami di maturità alle porte, troverò spazio per occuparmi della cosa pubblica». Nelle due liste della preside, Cinzia Fenu, “S’Innova” e “Stai a Sanluri Stato” sono 23 i candidati che si affacciano per la prima nella politica locale. Tra i volti noti, la più anziana, Antonella Pilloni, due candidature con l’attuale Giunta, una da vicesindaca fino a due anni fa, ci riprova da rivale. «In simili contesti – dice – credo che l’esperienza sia importante. Ho scelto di appoggiare un gruppo, prevalentemente formato da giovani, motivati a lavorare per il bene del nostro territorio. Sarò al loro fianco, in tutto e per tutto».

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