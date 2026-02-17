VaiOnline
Eccellenza.
18 febbraio 2026 alle 00:21

Quattro ko di fila Il Carbonia  è in caduta libera 

Carbonia. La sbornia di felicità dopo la vittoria, che sembra lontana un secolo, contro la capolista Ilvamaddalena è costata carissima: due pareggi e quattro sconfitte consecutive e i minerari si ritrovano di colpo impelagati nelle sabbie mobili della lotta per non retrocedere. Numeri alla mano, una caduta libera.

Magra consolazione il fatto che i minerari producano gioco, spesso inchiodando nelle loro aree formazioni più quotate. Ma in questo momento c’è un problema, anzi due: banali errori difensivi e, soprattutto, l’assoluta inconsistenza dell’attacco. E siccome i gol fanno la differenza, quelli falliti in alcuni momenti topici nelle ultime giornate si sono rivelati decisivi: contro il Buddusò il fallito rigore del possibile 2-2 nella fase in cui il Carbonia stava surclassando gli avversari (è poi finita 3-1); contro il Tempio nel primo tempo sullo 0-0 la dilapidata gigantesca occasione che poi ha permesso ai Galluresi di respirare, riorganizzarsi e vincere; infine contro la Nuorese, nella corrida giocata 9 contro 9, almeno due enormi possibilità mancate (una addirittura a porta vuota) nella fase in cui i padroni di casa avevano eretto le barricate e stentavano a uscire dalla metà campo.

«Non si fa gol, non ci sono scuse, è grave». Graziano Mannu, allenatore del minerari, stenta a vedere il bicchiere mezzo pieno: «Il fatto che la squadra produca gioco e occasioni è chiaro che in parte mi conforta perché nessuno può dirci che non abbiamo idee e volontà di fare, ma ora non è più sufficiente e lo riconosciamo tutti». Domenica mancheranno anche Pavone e Zazas, espulsi a Nuoro nel convulso finale di primo tempo: «Una ingenuità imperdonabile: l’arbitro aveva già espulso un giocatore avversario». Altro aspetto ricorrente: i cambi. Nell’ultimo match ne è arrivato solo uno a dieci minuti dal termine: «La squadra giocava bene».

Il Carbonia è ora atteso dalla scontro allo Zoboli contro il Santa Teresa, formazione forzatamente rimaneggiata: «Inizia un percorso nuovo per arrivare alla salvezza», precisa Mannu, «chiaro che dopo la vittoria contro l’Ilva sapevamo che nulla era stato raggiunto ma nemmeno immaginavamo si presentasse questo scenario». La squadra è quartultima con 23 punti dietro a Ferrini e Tortolì con 21 e al Sant’Elena con 14. Col Santa Teresa, a quota 25 punti, sarà uno scontro diretto.

