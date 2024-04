Quattro italiani accusati di stupro di gruppo 

Madrid. Quattro turisti italiani fra i 24 e i 27 anni sono stati arrestati per una presunta violenza di gruppo nei confronti di una giovane brasiliana, avvenuta all’alba di domenica a Palma di Maiorca, in un residence con vista sulla Playa de Palma, alla vigilia del rientro in Italia. Per i quattro, comparsi ieri in tribunale, il giudice della prima sezione di Palma di Maiorca ha disposto la custodia cautelare senza cauzione, per il rischio di fuga. Se dovessero essere provate le accuse, rischiano oltre 25 anni di carcere ciascuno considerando anche le aggravanti, hanno riferito fonti giuridiche.

La vicenda

I fatti risalgono a domenica scorsa, fra le 2 e le 6 del mattino. Secondo il racconto della vittima alla polizia, la ragazza avrebbe conosciuto uno dei giovani intorno alle 2 davanti a una discoteca in Can Pastilla, sul Passeig Maritim di Palma, una delle zone turistiche più frequentate dai ragazzi nell’isola delle Baleari, e gli avrebbe chiesto una sigaretta. Non avendone, il ragazzo gliene avrebbe procurata una. I due si sarebbero rincontrati casualmente intorno alle 5, alla chiusura del locale, e avrebbero concordato di spostarsi in taxi nell’appartamento a Playa de Palma che il giovane condivideva con tre amici italiani. Una volta nel residence, la vittima avrebbe avuto con il giovane un rapporto consensuale, al termine del quale sarebbe uscito dalla stanza, facendo entrare uno dei suoi amici, che avrebbe obbligato la ragazza ad avere un rapporto sessuale. Un terzo avrebbe poi abusato della ragazza, mentre il quarto sarebbe uscito sul balcone senza prendere parte all’aggressione.

La denuncia

Prima di fuggire dalla stanza, la vittima del presunto stupro di gruppo è riuscita a prendere il passaporto di uno degli aggressori e ha denunciato l’accaduto a un commissariato di Palma di Maiorca. La ragazza è stata portata in un centro medico dove le sono state riscontrate lesioni compatibili con la violenza sessuale. Gli agenti hanno scoperto che i quattro giovani italiani avevano previsto di rientrare in Italia con un volo la stessa domenica, per cui hanno accelerato gli accertamenti e proceduto agli arresti. I quattro italiani comparsi in Tribunale hanno sostenuto che i rapporti con la giovane brasiliana erano consensuali. Per uno dei quattro, che si è detto del tutto estraneo alla violenza sessuale di gruppo, il magistrato ha convalidato comunque l’arresto in quanto non si sarebbe opposto al presunto stupro.

