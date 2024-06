Quattro isole ecologiche per tenere più pulita Costa Rei 

Quattro isole ecologiche automatizzate per mantenere Costa Rei pulita e limitare le lunghe file che talvolta si formano nei pressi del centro di conferimento comunale. Il sistema si chiama Eco Isola, è formato da due unità principali (per la raccolta differenziata) ed è stato installato in via della Ferula, via delle Ginestre, via Marco Polo e zona Rei Sole. Per poterlo utilizzare – residenti e turisti - è necessaria la tessera sanitaria.

«L'innovazione tecnologica – ha sottolineato il sindaco di Muravera Salvatore Piu - può giocare un ruolo cruciale sia nella protezione dell'ambiente che per risolvere il problema del corretto conferimento dei rifiuti. Problema che a Costa Rei, specie d'estate col gran numero di turisti presenti nella zona, comporta parecchie problematiche». L’utente non appena viene identificato può aprire lo sportello di conferimento e depositare i rifiuti. Il sistema memorizza i dati relativi ad ogni operazione: data, ora e tipo di materiale conferito.

«La raccolta informatizzata – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Fabio Piras - consente una gestione più precisa e organizzata dei rifiuti, riducendo il rischio di sovraccarico dei contenitori e migliorando la pulizia delle aree urbane. Il sistema contribuisce a ridurre l'impatto ambientale, aumentando la percentuale di materiali riciclati e diminuendo la quantità di rifiuti destinati alle discariche».

