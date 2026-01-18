«Quattro innesti per il rush finale» 

Villasimius. Il Villasimius, sabato scorso contro il Tortolì, ha ritrovato la vittoria che mancava dal 2 novembre, centrando il primo successo sotto la guida di Sebastiano Pinna. «Sono contento per i ragazzi e per la società», esordisce il tecnico. «È una vittoria importantissima, cercata e voluta. Complimenti anche al Tortolì, squadra forte e che gioca un buon calcio».

L’ex allenatore della Ferrini prosegue l’analisi: «Al mio arrivo ho trovato una situazione di organico complicata. Non c’è neppure un settore giovanile dal quale attingere e la rosa va completata. Servono almeno quattro innesti mirati, di cui due fuori quota, per arrivare ad almeno venti giocatori di movimento. Solo così potremo preparare al meglio le partite e affrontare le ultime dodici giornate. Il campionato è molto difficile ed equilibrato».

Nel match di sabato hanno fatto il loro esordio Paganelli e Graziano.

RIPRODUZIONE RISERVATA