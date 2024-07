Quattro inneschi, il paese nel mirino degli incendiari 

Quattro inneschi lungo la Provinciale 90: è di chiara origine dolosa l’incendio che sabato notte, intorno alle 23, ha minacciato da vicino il centro abitato di Siliqua, con le fiamme arrivate a poche decine di metri da un distributore di carburante, diverse aziende agricole, le prime case del paese, l’ecocentro comunale e, a cento metri, l’Esagono, lo spazio comunale dove diversi bambini erano impegnati in un saggio. Per fortuna il fuoco è stato fermato in tempo e il bilancio è modesto (in fumo due ettari di macchia alta) ma resta la gravità dell’attacco sferrato dagli incendiari a tutto un paese.

Si è chiusa così, per Siliqua, una giornata che aveva già fatto registrare un grosso rogo nei campi adiacenti alla Statale 130, che aveva costretto all’intervento ben tre elicotteri e numerose squadre della Protezione civile. In questo caso l’origine sarebbe colposa: dalle indagini sarebbe emersa l’ipotesi che a innescare l’incendio siano state le scintille partite durante il lavoro di alcuni mezzi agricoli. Secondo il Corpo forestale, sarebbero cento gli ettari di terreno interessati: perlopiù stoppie e rimboschimenti.

Seulo

Sono invece 17 gli ettari di macchia bassa, più alcuni ettari di pineta, divorati dall’incendio doloso sabato a Seulo, dove fino alla tarda serata sono state impegnate le squadre di Forestas di Seulo, Sadali, Gadoni, le compagnie dei barracelli di Aritzo e Gadoni. A coordinare le operazioni Sigfrido Arangino, comandante della stazione forestale di Aritzo.

All'alba di ieri lo scirocco ha rischiato di riattizzare le fiamme ma le squadre rimaste in presidio durante la notte sono intervenute tempestivamente. (a. cu. – p. m. r.)

