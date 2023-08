Quattro incidenti paralizzano il traffico  

Un brutto incidente sull’asse mediano, prima dello svincolo per via dei Conversi in direzione Pirri, e altri due tamponamenti nel lungomare del Poetto hanno mandato in tilt il traffico subito dopo la conclusione dell’esibizione delle Frecce Tricolori. Migliaia di persone sono rimaste intrappolate per ore nel tentativo di rientrare verso Cagliari o Quartu con le pattuglie della Polizia Locale impegnate nei rilievi degli incidenti e nella gestione del traffico, completamente immobilizzato.

La situazione più grave si è verificata sull’asse mediano per lo scontro tra un’auto e uno scooter: il conducente del secondo mezzo ha avuto la peggio. L’ambulanza del 118 ha raggiunto il punto dell’incidente a fatica, per poi accompagnare l’uomo al Brotzu con assegnato un codice rosso. Per fortuna le sue condizioni, dopo gli accertamenti medici, si sono rilevate non gravissime. La Municipale ha svolto i rilievi e cercato di liberare almeno una corsia dell’asse mediano nel minor tempo possibile. Intanto si sono formate lunghissime file d’auto.

Subito dopo ci sono stati altri tre incidenti, uno all’altezza dell’ex ospedale Marino, uno nel litorale di Quartu e uno al chilometro 20 della nuova 554, con tre feriti lievi. A causa di questi incidenti la viabilità è rimasta bloccata fino a tarda notte. (m. v.)

