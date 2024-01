Quattro in lizza per il dopo-Tomasi 

A pochi mesi dalla scadenza del secondo mandato del sindaco Carlo Tomasi, la cui candidatura alle regionali è stata bocciata dal Pd, a San Gavino si accende la campagna elettorale per le prossime comunali. A oggi le candidature ufficiali sono poche. Per la fascia tricolore si prospetta una corsa a quattro tra il consigliere Stefano Altea, l’ex assessore Paolo Onnis, il vicesindaco Nicola Ennas e l’assessora Silvia Mamusa, segreteria cittadina del Pd, la cui candidatura alle regionali non è andata a buon fine.

Il vicesindaco

Si lavora in gran silenzio cercando di cucire ampie alleanze. Nicola Ennas, 52 anni, due consiliature da vicesindaco, ha maturato una notevole esperienza amministrativa e intende proseguire: «Ho sempre partecipato attivamente alla vita sociale della comunità come privato cittadino e come amministratore, con lo spirito di servizio civico che appartiene a ciascuno di noi. Sarò ancora a disposizione – annuncia – per continuare a dare il mio contributo come amministratore in una lista civica fatta di persone pronte a collaborare per il bene comune dove capacità, esperienza, rispetto e determinazione siano gli strumenti da condividere. Il capolista deve essere indicato e sostenuto, non autoproclamato».

Il consigliere

È pronto a scendere in campo con una lista civica anche Stefano Altea, 43 anni, consigliere del gruppo misto: «Da tempo è in corso un dialogo in un gruppo importante di cittadini che possiedono esperienze e competenze differenti: un gruppo aperto e in costante crescita, accomunato dal desiderio di contribuire a migliorare la qualità della vita del nostro paese. Ci sono molte potenzialità e le risorse sono tante e di valore. C'è la volontà di aprire un processo di partecipazione per ideare un programma di valore che esprima una visione a medio lungo termine, senza trascurare l’ordinario».

L’ex assessore

Promette battaglia anche Paolo Onnis, 68 anni, più volte consigliere comunale e, dal 2009 al 2014, assessore: «Mi sono rimesso in gioco perché negli ultimi decenni San Gavino Monreale ha perso la sua centralità ed è relegato in una posizione marginale. Lo testimonia anche il calo demografico: dagli 11mila abitanti degli anni ‘90 agli attuali poco più di 8mila. Dobbiamo riformare lo spirito di comunità e di coesione di cui si sente oggi la mancanza».

L’assessora

Silvia Mamusa, 50 anni, assessora, potrebbe essere la prima donna a indossare la fascia tricolore di San Gavino: «Intendiamo intraprendere un lavoro di raccordo con tutte le forze politiche, sociali e civiche – dice – per un confronto aperto sulle proposte di gestione della pubblica amministrazione. Resto disponibile: metterò a disposizione la mia esperienza qualora venisse ritenuta utile al raggiungimento di un obiettivo comune».

Il partito della presidente

È al lavoro anche Fratelli d’Italia: «La volontà – conferma Libero Lai, 41 anni, componente dell’esecutivo provinciale e portavoce comunale del partito nonché assessore – è di stare in campo, Lo devo ai tanti sangavinesi con i quali quotidianamente mi confronto e che mi contattano ma soprattutto ai numerosi obiettivi da concretizzare. La linea locale del partito è di contribuire a dare vita a un progetto civico che unisca diverse anime con l’unico obiettivo di fare bene per la nostra comunità».

