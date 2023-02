Quattro imprese negli spazi comunali 

Risponde l’assessora alle Attività Produttive Silvia Galimberti: «Abbiamo già in programma un sopralluogo tecnico per valutare lo stato dei locali. Gli assessorati collaborano, sono impegnati nella sistemazione dell'area parcheggi, i contatori ci sono e abbiamo attivato le procedure per la fornitura elettrica. I locali non sono rifiniti per una scelta precisa: non conoscendo quali aziende ne avrebbero preso possesso, non potevamo prevedere le singole esigenze, sarebbe uno spreco di risorse, se poi le aziende le cambiassero per le loro necessità. Abbiamo installato le grate per proteggere le strutture da atti vandalici e i servizi igienici sono a posto. Per ciò che ancora manca, abbiamo tutto il tempo di sistemarle, per legge devono trascorrere alcune settimane, per dare il tempo alle aziende escluse per un eventuale ricorso. Ho acquisito questo assessorato il 24 di settembre e da allora in pochi mesi abbiamo sbloccato tutto. Io piuttosto rifletterei sul perché chi mi ha preceduto (l'ex assessora e vice sindaca Monica Cadeddu) in un anno non è riuscita ad assegnare gli spazi di cui ci si lamenta solo ora».

Per l'opposizione sono strutture inadeguate e fatiscenti. Sono Massimo Deidda e Cristian Vargiu, consiglieri di minoranza, firmatari a dicembre di un'interrogazione, a esprimere perplessità sulle condizioni degli edifici. «Si possono scegliere locali in queste condizioni? Gli impianti elettrici da sistemare - denuncia Deidda - i cablaggi buttati via, ci sono vetri rotti, sanitari inutilizzabili, le strutture sono state oggetto di atti vandalici. Quando abbiamo chiesto all'assessora competente delucidazioni in merito, ha candidamente ammesso di non aver mai fatto un sopralluogo prima di sceglierli».

Tra circa un mese le quattro aziende selezionate col bando "Incubatore di imprese", un sistema che favorisce la creazione e lo sviluppo delle aziende, prenderanno possesso degli immobili in zona industriale di Decimo, messi a disposizione dal Comune.

L’opposizione

Per l'opposizione sono strutture inadeguate e fatiscenti. Sono Massimo Deidda e Cristian Vargiu, consiglieri di minoranza, firmatari a dicembre di un'interrogazione, a esprimere perplessità sulle condizioni degli edifici. «Si possono scegliere locali in queste condizioni? Gli impianti elettrici da sistemare - denuncia Deidda - i cablaggi buttati via, ci sono vetri rotti, sanitari inutilizzabili, le strutture sono state oggetto di atti vandalici. Quando abbiamo chiesto all'assessora competente delucidazioni in merito, ha candidamente ammesso di non aver mai fatto un sopralluogo prima di sceglierli».

La replica

Risponde l’assessora alle Attività Produttive Silvia Galimberti: «Abbiamo già in programma un sopralluogo tecnico per valutare lo stato dei locali. Gli assessorati collaborano, sono impegnati nella sistemazione dell'area parcheggi, i contatori ci sono e abbiamo attivato le procedure per la fornitura elettrica. I locali non sono rifiniti per una scelta precisa: non conoscendo quali aziende ne avrebbero preso possesso, non potevamo prevedere le singole esigenze, sarebbe uno spreco di risorse, se poi le aziende le cambiassero per le loro necessità. Abbiamo installato le grate per proteggere le strutture da atti vandalici e i servizi igienici sono a posto. Per ciò che ancora manca, abbiamo tutto il tempo di sistemarle, per legge devono trascorrere alcune settimane, per dare il tempo alle aziende escluse per un eventuale ricorso. Ho acquisito questo assessorato il 24 di settembre e da allora in pochi mesi abbiamo sbloccato tutto. Io piuttosto rifletterei sul perché chi mi ha preceduto (l'ex assessora e vice sindaca Monica Cadeddu) in un anno non è riuscita ad assegnare gli spazi di cui ci si lamenta solo ora».

Al lavoro

«Abbiamo organizzato un Open Day per le aziende interessate- puntualizza Matteo Urru, assessore ai Lavori pubblici - le quali hanno avuto modo di vedere i locali e non hanno manifestato nessuna perplessità sull'adeguatezza degli immobili».

A mettere in dubbio le affermazioni di Galimberti è Cristian Vargiu: «Sono andato sabato mattina a verificare le condizioni dei locali e sono ancora in pessime condizioni - smentisce il consigliere di minoranza - non mi risulta che siano stati sistemati. Rimango stupito da una programmazione che ha tenuto in un limbo “burocratico” per anni questa importante iniziativa per poi riuscire a sbloccarla, senza effettuare le dovute riparazioni, a ridosso della campagna elettorale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata