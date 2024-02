Quattro gol e spettacolo tra Asseminese e La Palma 

Asseminese 2

La Palma M.U. 2

Asseminese : Palla, Ledda, Zanda, Ezeadi (79’ Floris), Cirina, Cannella, Pisano, Cao, Mattana, Fanni, Cacciuto (84’ Placentino). Allenatore Porcu.

La Palma : Sanna, Boscu, Cappai, Ladu (77’ Basciu), Mattana (77’ Faiferri), A. Mura (84’ Pireddu), Pandori, Piras, Porcu, Puddu, Sarigu. Allenatore Spini.

Arbitro : Galitzia di Cagliari.

Reti : 20’ Fanni, 43’ Ladu, 67’ Zanda, 87’ (a) Cannella.



Al campo Coghinas si conclude in parità la sfida tra Asseminese e La Palma. Partono meglio gli ospiti che al 3’ ci provano con un tiro di Puddu dal limite, respinto da Palla. L’Asseminese reagisce e va vicina al gol cogliendo un incrocio dei pali su una conclusione rimpallata dalla difesa avversaria. Al 20’ l’Asseminese passa in vantaggio, su un’azione scaturita da calcio di punizione: Fanni svetta e colpisce la palla che varca la linea dopo un rimpallo. Allo scadere della prima frazione arriva il pari di Ladu che approfitta di una disattenzione e trafigge Palla da distanza ravvicinata. Nella ripresa entrambe le compagini si spingono in avanti: l’Asseminese va in rete al 67’ con un gran tiro a giro da fuori area di Zanda che si insacca sotto l’incrocio, ma all’87’ gli ospiti pareggiano grazie a un’autorete di Cannella.

