Quattro giudici rafforzano il Tribunale 

Hanno giurato ieri mattina quattro giovani magistrate che entrano ufficialmente in servizio negli uffici giudiziari, andando a rafforzare sia il settore penale sia quello civile.

Si tratta di Denise Ecca, Giorgia Balloi, Anna Maria Puligheddu e Silvia Azzaro, che hanno prestato giuramento davanti alla presidente della sezione penale del Tribunale di Nuoro, Elena Meloni e al procuratore facente funzioni Andrea Jacopo Ghironi. Per tutte si tratta di prima nomina, con la cerimonia che si è svolta nell’aula civile. Due delle nuove magistrate saranno destinate al dibattimento penale, dove andranno a colmare i vuoti lasciati da Alessandra Ponti, passata all’ufficio del Gip, e da Falchi Delitala, trasferita a Cagliari. Sul fronte civile, entreranno in servizio Denise Ecca e Silvia Azzaro, che sostituiranno i giudici Salvatore Falzoi e Matteo Del Vesco, recentemente trasferiti. A completare il rafforzamento dell’organico civile è atteso anche l’arrivo di Nicole Serra, proveniente da Lanusei, che entrerà in servizio come giudice civile. A Nuoro, ora si attende la nomina del nuovo procuratore dopo la partenza della procuratrice Patrizia Castaldi, ufficio retto dal facente funzioni Andrea Jacopo Ghironi.

