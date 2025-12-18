VaiOnline
Nuovi arrivi
19 dicembre 2025 alle 00:34

Quattro giudici rafforzano il Tribunale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Hanno giurato ieri mattina quattro giovani magistrate che entrano ufficialmente in servizio negli uffici giudiziari, andando a rafforzare sia il settore penale sia quello civile.

Si tratta di Denise Ecca, Giorgia Balloi, Anna Maria Puligheddu e Silvia Azzaro, che hanno prestato giuramento davanti alla presidente della sezione penale del Tribunale di Nuoro, Elena Meloni e al procuratore facente funzioni Andrea Jacopo Ghironi. Per tutte si tratta di prima nomina, con la cerimonia che si è svolta nell’aula civile. Due delle nuove magistrate saranno destinate al dibattimento penale, dove andranno a colmare i vuoti lasciati da Alessandra Ponti, passata all’ufficio del Gip, e da Falchi Delitala, trasferita a Cagliari. Sul fronte civile, entreranno in servizio Denise Ecca e Silvia Azzaro, che sostituiranno i giudici Salvatore Falzoi e Matteo Del Vesco, recentemente trasferiti. A completare il rafforzamento dell’organico civile è atteso anche l’arrivo di Nicole Serra, proveniente da Lanusei, che entrerà in servizio come giudice civile. A Nuoro, ora si attende la nomina del nuovo procuratore dopo la partenza della procuratrice Patrizia Castaldi, ufficio retto dal facente funzioni Andrea Jacopo Ghironi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il responsabile degli Enti locali prova a fare chiarezza sulla sentenza della Consulta aprendo un nuovo fronte polemico

Aree idonee, ora è scontro tra i Comitati e Spanedda: «La lezione non è servita»

L’assessore: «La legge 20 resta in piedi» La replica: «Avete abbandonato la Pratobello» 
Lorenzo Piras
Direttori generali, oggi i colloqui ai candidati e forse entro l’anno le nomine. Truzzu (FdI): il Campo largo ha fallito

Sanità, l’interim non sarà breve

Todde: «Serve un cambio di passo che voglio governare» 
Roberto Murgia
La compagnia: tre milioni di passeggeri nel 2025, presto nuovi investimenti sulla flotta

Scoppia la pace nei cieli sardi Ma la continuità resta in bilico

Aeroitalia ritira il ricorso al Tar e pensa a un’intesa con Ita  Nel frattempo è impossibile volare a ridosso di Natale  
Luca Mascia
Bilancio

Entrate, 570 milioni già in cassa

Stato-Regione, prima tranche dell’accordo: sarà usata nella variazione di febbraio 
Torino

Sgomberato Askatasuna. «Atto fascista»

Petardi e bottiglie sugli agenti, che usano gli idranti. Piantedosi: segnale dallo Stato 
Garlasco

Inchiesta, ultimo atto Stasi a sorpresa in aula I Poggi: «È colpevole»

Battaglia legale attorno alla perizia sul dna trovato nelle unghie di Chiara 